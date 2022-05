¿Lluvia de Estrellas Eta Acuáridas en mayo? Prepárate para disfrutar de este fenómeno astronómico

El próximo 6 de mayo, se observará un fenómeno astronómico en su punto máximo durante la madrugada, se trata de la Lluvia de Estrellas Eta Acuáridas, lo que lo convierte en uno de los principales eventos astronómicos del quinto mes de 2022.

El evento, también conocido como Eta Aquariid, suele estar activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo de cada año, una de las dos Lluvias de Meteoritos creadas por los escombros del cometa Halley, cuando la Tierra pasa por su trayectoria, cosa que ocurre nuevamente en octubre y crea la Lluvia de las Oriónidas.

A pesar de estar activas desde el mes de abril, el mejor momento para apreciar la Lluvia de Estrellas Eta Acuáridas en su máximo esplendor es durante la madrugada del viernes 6 de mayo, entre las 3:53 am y las 6:16 am específicamente, aunque la apreciación también será aceptable desde las 3:18 am hasta las 6:40 am.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

¿Qué son los cometas Acuáridas?

De acuerdo con la NASA, los cometas Acuáridas son Estrellas Fugaces qué son observables desde la Tierra, cuando estas pasan muy cerca de la atmósfera. El origen de su nombre radica de la Estrella ‘Eta Aquarii’, que expertos han confirmado su ubicación a 184 años luz el Sistema Solar en la constelación Acuario para este 2022.

¿Se podrá observar en México?

Como ya lo hemos mencionado su punto máximo será en la madrugada del viernes 6 de mayo, sin embargo, todos los días del quinto mes del año podrá apreciarse la Lluvia de Estrellas Acuáridas, y en México serán visibles desde un lugar lejos de la luz eléctrica, bajo un cielo despejado y sin la necesidad de utilizar aparatos que cortejen la vista de los Seres Humanos.

Para poder disfrutar de la Lluvia de Estrellas Eta Acuáridas no será necesario de habilidades o equipo especial, sino solamente de un lugar abierto con pocos obstáculos.

También es importante recordar ubicarse en una zona alejada de las fuentes de luces, incluso de las generadas por las pantallas de los dispositivos móviles y esperar unos 15 minutos para que los ojos puedan acostumbrarse en la oscuridad.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Prepárate para apreciar la Luna Roja 2022: Te decimos de qué trata este fenómeno astronómico