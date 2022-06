¿Alguna vez has tenido pesadillas? La ciencia explica por qué tenemos este tipo de sueños

¿Alguna vez has tenido pesadillas? La ciencia explica por qué tenemos pesadillas. Las pesadillas no solamente suceden en la infancia ya que igual los adultos llegan a tener este tipo de sueños, el doctor en Neurología y psiquiatría, director del Instituto de Investigaciones del sueño, Diego García-Borreguero comparte que "Todos soñamos todas las noches, aunque algunas personas no lo recuerden".

Las pesadillas, que tienen lugar generalmente en el primer tercio de la noche, se producen durante las fases REM (movimiento oculares rápido, por sus siglas en inglés) del sueño, una fase en la que se da una activación de la corteza cerebral y, a la vez, una paralización del aparato locomotor

El sueño no REM, según indica el doctor, es más frecuente al principio de la noche, mientras que más tarde los periodos de sueño REM se hacen más extensos. Por eso lo más habitual es tener pesadillas en los dos últimos tercios de la noche.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

¿Qué son las pesadillas?

Es un sueño perturbador relacionado con sentimientos negativos, como ansiedad o miedo que te despiertan; las pesadillas son comunes en niños, pero pueden manifestarse a cualquier edad y por lo general no son motivo para preocuparse.

Los niños pueden comenzar a tener pesadillas entre los 3 y los 6 años, y suelen disminuir luego de los 10 años. Durante la adolescencia y la adultez joven, las mujeres parecen tener pesadillas con más frecuencia que los varones; pero también existen personas que pueden tener pesadillas toda la vida.

¿Qué dice la ciencia de las pesadillas?

En una publicación realizada por la Universidad de Harvard, señala que los sueños se entienden como episodios autobiográficos recientes que se entrelazan con recuerdos pasados, pero en el caso de las pesadillas solo son sueños que provocan una fuerte y desagradable respuesta emocional.

A menudo se suelen confundir con los terrores nocturnos, que es algo que suelen experimentar más los niños y que suelen ser más dramáticos a una pesadilla; los terrores nocturnos son reacciones repentinas de miedo que ocurren durante las transiciones en las fases del sueño.

Las pesadillas ocurren en el periodo cuando los intervalos de sueño REM se alargan, principalmente a la mitad del sueño; puesto que los sueños comienzan en la cúspide del sueño y la vigilia, es cuando la memoria activa las imágenes vividas, en este caso las aterradoras.

Son varias las razones por las que se ha identificado que aparecen las pesadillas entre ellas la ansiedad, el estrés, trastornos de salud mental, efecto de medicamentos, por sueños irregulares y por estrés postraumático.

El doctor García-Borrego informa que para evitar la aparición de las pesadillas es importante mantener una buena higiene del sueño, ya que si dormimos menos tiempo del que necesitamos, el porcentaje de sueño REM va a ser mayor, es por ello que evita las películas de miedo antes de irse a dormir, asimismo como evitar usar aparatos electrónicos y cenar pesado.