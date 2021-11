¡Ya está aquí el Buen Fin! Este 2021 será del 10 al 16 de noviembre. Hay mucha información sobre cómo aprovechar el fin de semana más barato del año si eres comprador, pero pocos están dispuestos a compartir sus secretos a la hora de vender. No así Aldo Zero vicepresidente de Ventas de VTEX para México y Centroamérica quien comparte estos consejos para que tus ventas de Buen Fin sean un éxito.

Más allá de la relación calidad y precio, lo que cada vez más recuerda el cliente es lo bueno que sea el trato a lo largo de las interacciones en el proceso de compra, es decir, la experiencia de compra; en ese sentido Zero señala que “estamos ante compradores evolucionados y revolucionados, por lo que para incrementar nuestras ventas es momento de reestablecer las expectativas de convivencia con ellos”.

¿A qué se refiere con “compradores evolucionados y revolucionados''?

Estos compradores se vieron en la necesidad de hacer compras online a raíz de la pandemia por Covid-19, pero a la vez tienen ganas de volver a salir a “ver y palpar” los productos en la tienda. Esto originó una experiencia de compra “híbrida” en la que cada vez más personas investigan en línea sobre el producto que quieren adquirir y no aceptan que éste no coincida con lo que vieron en Internet.

“En todo el proceso de comprar algo nos la pasamos brincando entre los mundos físico y digital”, apunta el experto; por ello es importante que todo en el proceso sea transparente, tanto presencial como virtual.

El comprador puede tomar diferentes canales para adquirir tu producto, ya sea que haga su compra en línea y lo reciba en su casa o que prefiera comprarlo en línea y recogerlo en tienda. En cualquier caso, es importante recordar que espera que su artículo sea tal como lo vio en Internet. Si no es el caso, deseará devolverlo y lo más probable es que quiera acudir a la tienda más cercana para hacerlo.

Ante este panorama cada una de las personas involucradas en el proceso deben estar muy bien capacitadas para atender las necesidades del cliente.

Tres consejos para lograr mejores ventas en el Buen Fin

1. Conoce a tu cliente

Zero subraya “no podemos complacer a nuestros consumidores cuando no los conocemos”, por ello, es importante que aproveches los datos que tengas de ellos, conozcas sus necesidades y su intención de compra para que puedas ofrecerle una solución a esas necesidades.

2. Integración omnicanal

Mantén la comunicación constante entre todos los miembros y canales de contacto con el cliente desde la primera interacción hasta la post-venta. Si el equipo intercambia información relevante sobre las necesidades del comprador será más fácil brindarle una experiencia de compra satisfactoria y que quiera repetir.





3. Comercio colaborativo

Apuesta por ser parte de un ecosistema marketplace en el que puedas crear alianzas con proveedores, socios de canal e incluso con tus competidores para conocer las necesidades que tienen los potenciales consumidores y poder optimizar la experiencia de compra. A esta tendencia se le conoce como ”comercio colaborativo” y tiene como objetivo que todos los participantes, incluyendo al cliente, ganen.

Aldo Zero finaliza señalando que la clave de un Buen Fin exitoso es “renovar la operación tal y como la conocemos, ampliar nuestros límites participando en las nuevas reglas del juego, y no dejar de innovar, siempre con la mira puesta en el cliente”.

No obstante, estos consejos puedes aplicarlos en lo subsecuente para mejorar tus ventas no solo en el Buen Fin, sino siempre, ya que al mejorar la experiencia de compra, crearás fidelidad en tus clientes.

