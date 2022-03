Capacitar para la igualdad, es el objetivo del proyecto de esta joven leonesa

Argentina Jiménez es una joven leonesa que actualmente se encuentra radicando en Barcelona, España profesionalizándose en temas de equidad de género y, desde allá, está implementando un proyecto de capacitación que sensibilice y conciencie a la sociedad sobre esto.

La leonesa es fundadora del Centro de Formación para la Igualdad de Género, que es una plataforma educativa “para personas no especialistas en temas de igualdad entre mujeres y hombres”.

“Hoy por hoy hablar de igualdad de género parece que solo es para personas muy eruditas, políticos o investigadoras. Nuestra convicción es llevar estos temas de manera sencilla, segura y concreta a cada persona en cada espacio”, señaló.

Este centro nació de la inquietud de Argentina por diseminar estos temas que a veces parecen ajenos a la mayoría de la población. Por ello el equipo de este centro busca llevar esta información a donde se encuentren las personas, ya sean escuelas, centros de trabajo, empresas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales (ONG) y oficinas de instituciones gubernamentales.

Brindan información sobre temas desde lo básico hasta lo más complejo en un plan elaborado a la medida de cada institución, según sus necesidades. Capacitan a quienes nunca han tenido ningún acercamiento con estos temas de igualdad de género, perspectiva de género, lenguaje inclusivo y no sexista, entre otros.

Asimismo, hablan de temas más complejos como el feminismo que es explicado de manera profesional y cercana bajo el título De una vez por todas, sin miedo al feminismo.

Jiménez destacó que capacitarse en estas temáticas no debe ser por moda o por aparentar responsabilidad social, sino para “lograr entornos más seguros, justos y esperanzadores” en donde haya una igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, incluidas por supuesto, las mujeres.

Si bien este centro ha comenzado a operar virtualmente, se pretende que cuando mejoren las condiciones sanitarias los talleres, cursos y masterclass puedan ser de forma presencial.

A menos de un mes de haber arrancado, Argentina y un equipo multicultural y multidisciplinario han colaborado con empresas privadas, instituciones públicas y universidades de diversos municipios de Guanajuato y de otros estados como Guerrero y Tabasco. Pero no se circunscribe a México, sino que es un proyecto pensado para toda Latinoamérica.

Finalmente, adelantó que regresará en unos meses a León a implementar de lleno su proyecto.

Argentina Jiménez fue ganadora del programa de becas Talentos de exportación del entonces Educafin. Con este apoyo ella pudo estudiar la maestría en Género y Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, la segunda mejor universidad de aquel país.

Además ha cursado diplomados en temas como empoderamiento de la mujer, Derechos Humanos de las mujeres, igualdad en los entornos laborales, entre otros; todo enfocado en profesionalizarse en temas de equidad de género.

“El 8 de marzo no va de odio hacia los hombres, no queremos exterminarlos; queremos equilibrar la balanza, que se nos dé aquello que ellos siempre han tenido: accesos, oportunidades, derechos, dignidad… Queremos andar en un camino parejo, no en una carrera que para las mujeres es de obstáculos y van 10 pasos atrás de los hombres”.

México en pañales en temas de equidad

Argentina Jiménez, quien ya lleva casi dos años radicado en España, pero que también ha estado en otros países europeos y en Estados Unidos, consideró de acuerdo a su experiencia que en México apenas “se están volteando a ver como importantes” los temas de equidad de género.

Confesó que como mujer latinoamericana pensaba que Europa sería “el paraíso para las mujeres” pero se ha dado cuenta de que “no está todo logrado”, aunque sí hay más avances en política pública a comparación con México.

“Acá hay más y mejores leyes, pero sigue habiendo, en menor medida, pero sigue habiendo feminicidios, hay brecha salarial, hay acoso y sexismo porque falta permear en la cultura”, lamentó.

“En México no hay leyes que garanticen la paridad de género, sigue siendo ‘si tú deseas’. Nos falta mucho impulsar desde lo legal, pero también en lo real” advirtió la especialista.

La maestra también comentó que, gracias a estas políticas públicas aunado a su cultura, las mujeres europeas pueden tomarse más “libertades” para la autorrealización, el desarrollo personal y no viven tan preocupadas por cumplir los estándares que la sociedad heteronormativa les demanda a las latinas.

“Aquí las mujeres caminan mucho más ligeras, tienen menos cosas que cumplir y se pueden dedicar más a ellas y a lo que quieren hacer”, agregó.

Aunque considera que será un reto permear en la cultura mexicana estos temas, muchas veces satanizados, tendrá que “picar mucha piedra” para poder conectar con los diferentes sectores de la sociedad.

“Si yo vengo y digo que soy feminista, a lo mejor me van a decir: ‘¡No, feminazi vas a pintar las paredes y vas a quebrar los vidrios!’; entonces hace falta justo romper estos estigmas, barreras de desconocimiento porque creo que si tú conoces, vas a poder confiar”.

Para concluir, subrayó que, si bien el 8 de marzo es el día en el que se pone el foco sobre los derechos de las mujeres, es importante “apostar a trabajar en ello todos los días, cualquier día es bueno para hacerlo”.

