Te compartimos cuáles son los efectos que causará el Eclipse Solar 2022 en tu signo zodiacal

Abril tuvo la presencia de varios fenómenos astronómicos como la Luna Rosa o las Conjunciones de la Luna, el día 30 de abril tendrá lugar un Eclipse Solar Parcial, y así como cada fenómeno tuvo efecto en los signos del Zodiaco el Eclipse también tendrá efectos en ellos.

Es por ello que te contaremos los efectos que cada signo zodiacal tendrá durante este espectáculo visual.

El Eclipse Solar Parcial afectará principalmente en los estados emocionales y en los sentimientos que se despertarán en las diferentes áreas de la vida; tanto en lo familiar como en lo profesional y en la casa, pero para esto es importante que no solo te fijes en tu signo Solar sino también en el signo Ascendente y en el Lunar.

Principalmente a los signos de Escorpio, Tauro, Acuario y Leo, serán los que presentarán efectos ante el Eclipse Solar Parcial; de igual manera a quienes tengan al Sol, la Luna, el Ascendente o algún aspecto importante en estos signos también tendrán efectos.

Es por ello que para Escorpio, Tauro, Acuario y Leo se verá modificado gran parte de sus cuestiones personales; puede que haya cambios repentinos, como por ejemplo en lo laboral, pasar de un empleo a otro o cambiar ciertas actitudes de la noche a la mañana en cuestión personal.

En tanto los signos de Piscis y Cáncer tendrán momentos de reflexión, les dará ese empujón que les hacía reinventar su vida laboral, pues se presentará la oportunidad de emprender o invertir en un negocio, lo cual podrá hacer un gran cambio en su futuro, por lo que deberán estar muy atento a cualquier indicio de esto.

Tauro y Escorpio son signos fijos que tienen como características la estabilidad y la seguridad, por lo que este Eclipse Solar los hará tambalear un poco, pues pondrá a prueba ese balance con nuevos restos, lo que los sacará de su zona de confort, recuerden que no deben darse por vencido pues les ayudará a crecer como personas y tener más temple.

Para los nacidos en los primeros grados (días) del segundo decanato de los signos de Tierra, Virgo y Capricornio el Eclipse Solar en Tauro, destacó su lado imaginativo por lo que deberán de aprovechar estos dotes para iniciar algún negocio, o simplemente para utilizarla como momento de reflexión.

En tanto, Aries, Libra, Géminis y Sagitario no reciben esta energía en forma directa, aunque no se trata únicamente de que el Eclipse caiga o no en nuestro signo Solar para que nos afecte.

Ahora que ya sabes cómo afectará en cada signo el Eclipse Solar, es momento de cerrar ciclos, abrir nuestros horizontes y no tener miedo a intentar cosas nuevas.

