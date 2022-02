¿Cómo recuperarse de la bancarrota?

León, Guanajuato. Después de crear 15 empresas, tocar el punto más oscuro con dos quiebras, superar una depresión que puso en peligro su vida y una crisis reputacional, Katherine Loaiza comparte su testimonio y experiencia para ayudar a otras personas a superar los fracasos y las pérdidas.

En primer lugar, identificar oportunidades. Cuando todo se nos cae, sentimos nuestra peor versión, que no valemos y es aquí donde la resiliencia me ha ayudado a identificar qué falta, qué necesitan nuestros clientes y qué puedo hacer”, comentó la estratega de negocios.

En lugar de ver el punto negro de la situación, la también integrante de Forbes Business Development Council, comparte que en lugar de ver el punto negro de la situación, hay que enfocarse en lo que se tiene, así sea pequeño, se puede rescatar y desde ahpi desplegarlo.

Esto me pasó con mi primera quiebra, importar y distribuir bajo un modelo de ventas que había sido exitoso, ya no era una opción. Por eso busco producir en mi país, dada la marca que la gente seguía y en la que creía”, explicó una de las empresarias más influyentes en Colombia".

En relación con el propósito, destacó que resulta increíble ver cómo la mayoría de las personas no saben dónde están, para dónde quieren ir, ni mucho menos por qué hacen lo que hacen.

El emprendimiento en el que estuve inmersa solo por oportunidad (un festival de música), no funcionó porque no había un para qué detrás. Hoy en día, cuando te caes, revisa esas preguntas, pues solo así se tiene la convicción para salir adelante”, recordó la actual presidenta de Go Lab Cosmetics.