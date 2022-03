¡Prepara las maletas! Te decimos cuándo son las vacaciones de Semana Santa y Pascua en 2022

El calor ya se deja sentir en la mayor parte del territorio nacional y eso es indicio de que la Primavera ya está cerca y con ella se empiezan a despertar las ganas de playa y piscina. La buena noticia es que se acerca un período vacacional para que puedan disfrutar de unos días refrescantes. Te decimos cuándo son las vacaciones de Semana Santa y Pascua de este 2022.

Según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para los estudiantes y maestros de nivel básico el período vacacional por Semana Santa y Pascua comienza el lunes 11 de abril y concluye el viernes 22 del mismo mes. Sumando los dos fines de semana, dan un total de 16 días de asueto.

Para los estudiantes, maestros y personal de nivel medio superior y superior, este período se reduce solamente a la Semana Santa que va del 11 al 15 de abril, pues la mayoría de las escuelas de este nivel regresan a clases en la semana pascual. Aunado a los fines de semana, los universitarios y preuniversitarios descansarán un total de nueve días. Así lo señala la SEP.

¿Es descanso obligatorio la Semana Santa?

Para los trabajadores la suerte no es la misma, ya que la Ley Federal del Trabajo no contempla como días de asueto oficiales ni siquiera el jueves y viernes santos toda vez que se tratan de festividades religiosas y no nacionales.

No obstante, algunas empresas y profesiones permiten descansar en Semana Santa e incluso Pascua. Si no eres de esos afortunados, no te preocupes que ya se avecina el 21 de marzo que es día feriado oficial y este año será puente; así que por lo menos tres días tendrás para descansar antes de la Semana Santa.

¿Cuáles son los días feriados oficiales del 2022?

De manera oficial, este 2022 los descansos son:

1 enero Año Nuevo

7 de febrero Día de la Constitución

21 de marzo Natalicio de Benito Juárez

1 mayo Día del trabajo

16 de septiembre Día de la Independencia de México

21 de noviembre Día de la Revolución mexicana

25 de diciembre Navidad

