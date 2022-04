¿Qué dice tu imagen personal en redes sociales? Diana Preciado da 20 tips para mejorarla

Diana Preciado, imagóloga, habló sobre la imagen personal en redes sociales y compartió tips para lograr una imagen asertiva. La experta en branding personal, egresada del Colegio de Imagen Pública, resolvió las dudas de los lectores y suscriptores en el marco de los Foros AM.

“La imagen personal va mucho más allá de solamente nuestra apariencia física, o de cómo nos vemos”, comenzó aclarando la también comunicóloga.

Refirió que la comunicación personal está dividida en porcentajes donde más del 50 por ciento de nuestra comunicación es la apariencia física; un poco más del 30 por ciento es el tono de voz, todo lo referente a la paralingüística y al lenguaje corporal; finalmente, solo el siete por ciento es el contenido del mensaje, la palabra.

“Y, ¿qué tiene que ver todo esto con las redes sociales? Porque finalmente, las redes sociales son la primera impresión para muchas personas. Y una de las premisas de la imagen es que ‘La primera impresión es la que cuenta’”, refirió Diana.

Explicó que esto se debe a que el cerebro, en muy pocos segundos, decide si esa imagen que está viendo es asertiva o no, si le es agradable o no; y, en tanto que las redes sociales son una extensión de la imagen personal, los detalles como el nombre, foto de perfil y la forma de escribir serán clave en cómo se es percibido.

En ese sentido, la experta advirtió también que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo para la imagen pública o personal, pues “te pueden ayudar a catapultar tu imagen personal, tu branding o a sepultarla para siempre”. En ese sentido, señaló que cuidar de ella es importante, aun cuando se trate de un perfil personal.

Equilibrio en la imagen personal y profesional

Hay quienes prefieren tener dos cuentas en redes sociales: una personal y una profesional. Pero hay quienes prefieren tener solo una, idea que comparte Diana Preciado por varias razones que explicaría más adelante.

Uno de los puntos claves para lograr una imagen asertiva en redes sociales es mantener la autenticidad, y esa es una de las razones por las que recomienda tener un solo perfil en redes.

“Las redes sociales son como la vida misma, en algún momento se pensaba que eran para fingir o para crear personajes; lo cierto es que no podemos engañar a todo el mundo todo el tiempo”, señaló Preciado.

La autenticidad se procura desde las fotografías hasta en el actuar. “A veces exageramos en los filtros de las fotografías; y exageramos en los filtros de cómo nos comportamos. Pero los demás nos damos cuenta cuando las personas no son genuinas”, resaltó.

¿Cómo lograr la imagen asertiva en redes sociales?

La imagóloga informó que en imagen pública hay una máxima que dice que “la imagen es relativa y todo depende de qué es lo que quieres comunicar”. Por ello es difícil establecer un decálogo, porque todo depende de lo que se quiera proyectar y de cuál es el objetivo.

Para definir el objetivo que se persigue, se deben responder las siguientes preguntas: ¿Qué se quiere comunicar?¿A quién está dirigido el mensaje? ¿Para qué abro las redes sociales?

Cuando las redes sociales son para un negocio o una marca, estas preguntas suelen responderse más fácilmente; pero cuando se trata de redes sociales personales no siempre es tan sencillo.

Para entretener, para observar a los demás, para hacer comunidad, etcétera. Es importante que mandes mensajes con un objetivo claro: informar, entretener, compartir con los demás mi estilo de vida, etcétera.

Al respecto, agregó que compartir el estilo de vida de una manera genuina es algo que impacta mucho porque sirve para “dejar una huella emocional” en las personas.

Con base en ese objetivo, cada red social cumple una función diferente. En Twitter se pueden crear redes, sirve para establecer contacto con entidades gubernamentales o para exponer problemáticas; mientras que Tik Tok es más para divertirse, apuntó la también maestra en comunicación política.

“No todas las redes sociales son para ti. Depende de qué servicio estás prestando, no necesitas estar en todas las redes sociales porque dejas de ser auténtico al estar publicando solo por publicar, reduces el impacto de tu marca”, advirtió.

“¿Tengo que aceptar a mi jefe, a mi suegra y a mis papás en mis redes sociales?”, es una pregunta que frecuentemente se hacen las personas. Ante esto, Diana Preciado desaconseja tener dos cuentas una personal y una profesional porque se puede volver impersonal.

Para resolver este conflicto, aconsejó hacer listas de amigos, compañeros de trabajo, familia y segmentar el contenido que se va a compartir no tales personas y cual no; asimismo, recomendó que lo que se comparta en redes sociales sea auténtico y alineado con los valores que se quieren transmitir.

“No porque sea el color de moda me lo voy a poner, no porque esté de moda hablar de determinada forma voy a hablar así; hay que mantenerse actualizado, pero siempre respetando tu estilo”, agregó.

“¿De qué me sirve a mí cuidar la imagen personal si no soy alguien famoso?”, es otra de las preguntas recurrentes en las asesorías que la imagóloga imparte. Su respuesta es contundente: “Todos somos personas públicas”.

Y es que la imagen y huella personal está expuesta en redes sociales y estas pueden servir incluso para conseguir o no conseguir un empleo. “Hay estadísticas que dicen que las personas de Recursos Humanos de las empresas buscan a los candidatos en redes sociales”, señaló Diana.

Al ser una muestra de las actitudes, valores y talentos de las personas, se convierten en factores decisivos para la contratación. “Es una manera de conocer en segundos a la persona. Por eso es tan importante las fotografías qué subes, los post, e incluso a lo que le das like, porque es ahí donde vas dejando tu huella digital”, advirtió.

Los sí y los no en redes sociales



En palabras de la especialista, es difícil dar recomendaciones muy rígidas porque lograr una imagen asertiva dependerá del estilo y los objetivos que persigan. No obstante, dio algunas recomendaciones generales:

Que tu foto de perfil esté cuidada

Cuidar el ángulo, las sombras, los colores, el fondo. “La fotografía debe ser natural, cuidada y original” para que destaque de entre las demás.

Cuida la ortografía y redacción

El mensaje que manda un error ortográfico es de descuido. Aunque no sean textos profesionales, cuida tu ortografía y redacción.

No pelees en redes sociales

Como en la vida misma, no te metas en conversaciones que no son las tuyas. Mejor genera comunidad, aporta valor a través de tus redes sociales.

“Que lo que tú compartas sea valioso para las otras personas y que las personas a las que les permitas entrar a tus redes sociales sean personas que a ti también te aporten valor”., consideró Preciado.

Publicar no es a fuerza

Que lo que compartes es porque te nace; no publicar por publicar. “Si no tienes nada positivo que compartir, no publiques”, sentenció la especialista.

Cuida a qué le das like

Procura que tus reacciones vayan orientadas a tus valores. Todo a lo que reaccionas va dejando huella digital y da muestra de tus afinidades.

Organiza tu público

Segmentar los públicos a los que quieres llegar aunque no sea un perfil de negocio te permitirá definir los contenidos que compartirás para cada red sociodigital.

No compartas Fake News

Compartir información novedosa, pero no compartir cosas que no hayas visto o leído, que te conste su veracidad. Advirtió que compartir solo información negativa aleja a los seguidores. Por el contrario, aprecian la autenticidad

“A la gente le gusta saberte auténtico; saber que un día no te sientes tan bien y no tratar de mostrar una aparente perfección que no existe en ningún lado”, señaló la comunicóloga.

Tips para una buena selfie

-Busca tu ángulo. Tómate todas las fotografías que requieras para encontrar el lado en el que te sientes más cómodo - No tomar la selfie desde abajo porque pueden salir fotos con sombras indeseables - Cuida la iluminación. Que la cámara esté orientada a la luz, ya sea del sol o de una lámpara - Cuidar el fondo de la selfie. “Recuerda que todo comunica” - Sonrisa. La sonrisa no debe ser fingida y que no sea tan amplia que nos cierre los ojos porque “perdemos la oportunidad de contactar con la mirada”.

Consejos ante una crisis en redes sociales

Para manejar correctamente una crisis en redes sociales, primero que nada Diana recomendó tener cimientos sólidos con tus valores.

“En cualquier momento puede llegar un vendaval e intentar tirarte, puede ser que solo te muevas un poco o puede ser que logre tirarte, pero en ese caso, es tan fuerte lo que hay adentro que te vas a poder levantar con más fuerza”, apuntó.

Los tips: