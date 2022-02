Estafas románticas: ¿Qué son y cómo identificarlas?

León, Guanajuato. La búsqueda de alguien especial con quien compartir la vida cada vez más se da en el mundo online, pero también hay muchos riesgos de buscar a una pareja por esos canales.

Como resultado, se prevé que el mercado mundial de las citas en línea llegue a casi 3 mil 600 millones de dólares para el 2025.

No se puede creer todo lo que se lee ni a todas las personas que se conoce en internet y de acuerdo a una investigación de ESET, compañía dedicada a la detección proactiva de amenazas, revela que el 52% de las personas cree que la soledad en el mes del Amor y la Amistad las hace más vulnerables a los métodos utilizados por los delincuentes que buscan víctimas en sitios o apps de citas.

¿Qué son las estafas románticas o de citas?

También llamadas de catfishing, ocurren cuando el ciberdelincuente adopta personajes falsos en sitios y aplicaciones de citas; se hacen amigos de los corazones solitarios, construyen una relación e incluso llegan a proponer matrimonio.

Muy pronto solicitan dinero o que se abra una cuenta bancaria para usar y convierten a sus “parejas” en las mulas de dinero involuntarias.

Cifras del 2018 afirman que el 30% de las víctimas, son convencidas para que les envíen fotos o videos comprometedores para luego intentar chantajearlas.

El fraude de las citas es un gran negocio y ocupa el octavo lugar en la lista de los tipos de delitos cibernéticos más reportados en los Estados Unidos. En 2021, las estafas románticas ocuparon el segundo lugar en cuanto a pérdidas, permitiendo a los estafadores recaudar más de 600 millones de dólares, cifra que superó los 500 millones de dólares de 2020.”, menciona Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica.

¿Cómo identificarlas ?

Afortunadamente, muchas de estas estafas siguen un patrón similar y estas son las señales a las que prestar atención al conocer a una nueva persona en línea:

Hacer creer que viven o trabajan fuera del país en el que se encuentra la víctima.

Afirmar estar trabajando en una plataforma petrolera, en el ejército o como médico.

Hacer muchas preguntas personales a la víctima.

Ser evasivos cuando se les pregunta sobre sus vidas.

Intentar avanzar muy rápido en la relación y declarar su ‘amor’ en poco tiempo

Dar excusas cada vez más elaboradas para no verse personalmente o unirse a una videollamada

A menudo buscan rápidamente cambiar la conversación del sitio o app de citas hacia un chat privado.

Tener fotos de perfil perfectas

Contar historias de vida complicadas para argumentar por qué necesitan dinero. Esto suele incluir la necesidad de pagar gastos de viaje, gastos médicos, visas y documentos de viaje, deudas de juego, tarifas aduaneras aplicadas a los artículos importados.

Si piden dinero, quienes están detrás de los engaños amorosos generalmente pedirán que se les transfiera, o posiblemente solicitarán a su amor gift cards o tarjetas prepagas con dinero.

Si la víctima se niega, la persona que estafa continuará acosándolo/a hasta que ceda, posiblemente usando excusas cada vez más elaboradas de por qué necesita el dinero. Algunas víctimas han perdido decenas o incluso cientos de miles de esta manera.

Se recomienda adelantarse a esta situación y hacer una investigación sobre cualquier persona que se conozca en Internet. Si bien no suena romántico, al tratarse de contactos casi anónimos, puede ahorrar dolores de cabeza y dinero a largo plazo. A la hora de buscar información sobre la persona, hay que considerar:

Realizar una búsqueda inversa de su foto de perfil (por ejemplo, con Google Images) para ver si coincide con otros nombres o detalles y de esta manera averiguar si es una imagen robada.

Buscar su nombre y otros detalles para ver si la historia de vida de la persona coincide con la información en Internet.

“Para minimizar las posibilidades de ser el blanco de una posible estafa amorosa, no compartir demasiados detalles personales de forma pública en redes sociales. Ir despacio con cualquier nueva relación en línea y realizar muchas preguntas. Si las respuestas son evasivas se deberá estar atento/a. No hace falta decir que nunca se debe enviar dinero a nadie que no haya conocido en persona, abrir nuevas cuentas bancarias para ellos o enviar fotos o videos comprometedores.”, aconseja el especialista de ESET.

¿Qué hacer si se sospecha que se ha convertido en víctima?