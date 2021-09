Cumple el CNTE un mes bloqueando trenes y nadie hace nada

Sin que nadie los molesto o en su caso los atienda, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán llevan cómodamente un mes con el bloqueo a trenes las vías del ferrocarril en Uruapan, dejando está acción pérdidas a la industria de al menos mil 600 millones de pesos.

Por cada día de bloqueo, se suman afectaciones de hasta 50 millones de pesos para los empresarios que no pueden movilizar sus mercancías hacia o desde el puerto de Lázaro Cárdenas, reclamó la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac).

Desde el pasado 31 de julio, disidentes magisteriales iniciaron un plantón sobre la vía federal, en la comunidad de Caltzontzin. Reclaman por la falta de pago de las quincenas de 28 mil maestros.

Kansas City Southern of México (KCSM), empresa que opera la vía, detalló a REFORMA que actualmente ocho trenes están varados con 36 mil 551 toneladas de mercancías destinadas al centro y norte del País.

KCSM precisó que cada día de bloqueo evita el paso de siete trenes, cada uno con una carga de aproximadamente 5 mil 500 toneladas de productos.

Son trenes que debieron ser programados y no han sido programados porque no podemos operar, no podemos transitar. La afectación es mayúscula porque no se puede mover combustóleo, químicos, acero, cemento, contenedores con carga general, insumos para la agro-industria", dijo Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).