¿Quieres bajar de peso? Te mostramos 8 hábitos saludables que pueden ayudarte a adelgazar

Las personas que sufren algún grado de sobrepeso y obesidad suelen buscar métodos para perder peso; la razón no es solo lucir mejor estéticamente sino porque es necesario para un bienestar físico y mental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

Sin embargo, perder peso no es una tarea sencilla; aunque hay muchos hábitos que ayudan a lograrlo, no se consigue de la noche a la mañana y se debe de tener una disciplina en la alimentación y el ejercicio, pero el cambio de hábitos en algunos alimentos o en la vida pueden ayudar a bajar, es por ello que te mostraremos algunos consejos para que cambies tu hábitos.

1. Incrementa el consumo de frutas y verduras

El consumo diario de cinco o seis porciones de frutas y verduras crudas es una gran ayuda para apoyar los procesos que se encargan de eliminar el exceso de grasa. Por ejemplo, su alto contenido de agua, fibra y compuestos antioxidantes impulsa la eliminación de los desechos y evita que interfieran en la salud metabólica.

2. Prepara tus propios alimentos cada que puedas

Comer en la calle puede ser lo más fácil si tienes un estilo de vida ajetreado, pero es probable que la mayoría de opciones disponibles ofrezcan comida rápida o alta en calorías; dedica un tiempo para preparar tus alimentos para que así puedas hacer preparaciones saludables y acordes al estilo de vida que quieres adoptar.

3. Siempre desayuna

El desayuno intermitente está recomendado en casos de obesidad mórbida, pero si no es tu caso, no te saltes esta comida, levántate 15 minutos antes y come con calma para tener una respuesta de saciedad. Desayunar puede ayudarte a decirle adiós a las golosinas, pan y snacks altos en calorías en el resto del día.

4. Consume agua y bebidas saludables

Incrementar el consumo de agua y bebidas saludables es una forma de apoyar el funcionamiento del metabolismo, esto nos ayudará a perder peso más rápidamente. El líquido hidrata las células del cuerpo, mejora el proceso de depuración en los órganos excretores y ayuda a mantener la saciedad por más horas.

5. Duerme bien

Durante el periodo de descanso se activan funciones importantes para el metabolismo y, a su vez, aumenta la producción de las hormonas que controlan el hambre, permanecer despiertos por mucho tiempo o tener un sueño interrumpido incrementa los antojos y aumenta el riesgo de obesidad.

6. Realiza una rutina de ejercicio combinada

La práctica diaria de ejercicio es una gran forma de aumentar el gasto energético para perder peso con más facilidad; no obstante, cuando se combina con un entrenamiento de fuerza y exigencia física los beneficios para perder peso son aún mayores.

7. Experimenta diferentes tipos de ejercicio

Si hacer pesas o flexiones en un gimnasio no es para ti, prueba nadar en una piscina local, saltar la cuerda o bailar, lo importante es que te mantengas activo y aprendas nuevas disciplinas que existen además del ejercicio.

8. Añade condimentos a los alimentos

Incorporar algunos condimentos en los platos sirve para estimular el funcionamiento del metabolismo con el fin de reducir medidas y kilos. Por ejemplo, especias como la pimienta de cayena y la cúrcuma ejercen una acción estimulante en la actividad metabólica, por ello, mejoran los procesos que transforman las grasas en energía.

Cambia tus hábitos por unos más saludables, y que a parte de ayudarte a bajar de peso también te sentirás saludable tanto física como emocionalmente, de igual manera sigue una disciplina de ejercicio para tener un mejor resultado.

