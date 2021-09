Imagina el escenario: Tu contacto te envía un audio cuyo contenido quieres enterarte, sabes que muy probablemente ese contenido es "inapropiado" o confidencial, estás rodeado de personas y no tienes tus auriculares cerca; tendrías que esperar a estar solo para poder escucharlo ¡Pues ya no! Con este truco te decimos cómo saber qué dice un audio de WhatsApp sin reproducirlo.

Muchos son los cambios que ha tenido una de las apps más descargadas del 2020, nos referimos a WhatsApp. Y es que ante tanta competencia tiene que luchar por mantenerse en los primeros puestos. Uno de los cambios que están por venir es la actualización de la función de 'Estados' con el que se une a la vanguardia de "fleets".

Otra mejora en este sentido es que ahora puedes acelerar la velocidad de reproducción, especialmente útil en audios que duran mucho para que no se te duerman la oreja y la mano.

En 2013 apareció la función de enviar notas de voz que ha resultado bastante útil si se no se puede escribir. No obstante, hay personas que abusan el la extensión de los audios o simplemente a veces no nos encontramos en condiciones idóneas para escucharlos. Por suerte ya hay un truco para poder solucionarlo, te decimos paso por paso cómo hacerlo.

Descarga la aplicación 'Transcriber para WhatsApp' si tu dispositivo es Android y 'Transcrypto audio transcriber' para iOS. Una vez instalada, tienes que aceptar los permisos para acceder a los mensajes de voz en WhatsApp. Si ya has configurado la aplicación móvil, ahora ve a la conversación en donde te hayan enviado el mensaje que quieres que sea leído. Selecciona la nota de voz de la que te interese conocer el contenido y luego presiona en "compartir". Selecciona la aplicación que acabas de bajar y comparte en ella el audio. Dale unos momentos para que la app haga la transcripción del audio. El tiempo que tarde en procesar el audio dependerá de la duración de éste. Cuando tengas el texto en pantalla podrás copiarlo y pegarlo en una nota, un archivo Word o en otro mensaje.

De esta manera rápida y sencilla tendrás un aliado para evitar pasar vergüenzas inesperadas. También te puede servir si necesitas transcribir una clase, entrevista o cualquier audio que te hayan enviado por WhatsApp.

