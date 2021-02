AMLO alerta de vacunas 'hechizas' contra el coronavirus

CDMX. Después de que en algunos municipios de la Ciudad de México se presentarán bloqueos y manifestaciones al terminarse las vacunas en algunos módulos de vacunación, el presidente del País, Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía no caer en engaños antes falsas vacunas que se puedan vender.

De esta manera, alertó a la población a evitar comprar o vacunarse con dosis que no sean las que se proporcionen en los módulos de vacunación, pues también pueden poner en riesgo la salud.

Que no estén creyendo a gente aprovechada que esté hablando de que les consiguen vacunas, y que se apunten, o de que en tal lugar están aplicando vacunas. Que estén muy atentos, no se dejen engañar. No hay vacunas más que las que se están aplicando en el Plan de Vacunación, no hay más, se los aseguro, y si alguien les dice que tiene vacunas están adulteradas, es decir son hechizas, falsas, es agua, es quién sabe qué”, comentó en un mensaje ofrecido en Palacio Nacional.