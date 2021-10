AMLO afirma que impugnará decisión judicial para vacunar a menores de 12 a 17 años

Después de que el juzgado Séptimo del Distrito del Estado de México ordenara vacunar a los menores de 12 a 17 años en el país, AMLO afirmó que impugnará esta decisión afirmando que ‘no es cosa juzgada’.

Sin importar que en otros países, la campaña de vacunación ya incluye a menores de edad, AMLO dejo en claro que impugnará esta orden ya que haría que su Gobierno de la 4T tenga que modificar el Plan Nacional de Vacunación, donde se exige incluir a los menores de edad.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO afirmó desde Palacio Nacional que hasta el momento no hay alguna indicación médica que avale que se tenga que vacunar a los menores de edad, esto sin importar que en otros países ya se aplique la dosis.

Es una decisión de un juez, pero falta qué se resuelve en otras instancias, no es definitivo y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita no se puede hacer extensivo”, argumentó AMLO .

En su discurso, AMLO dejo en claro que hará todo lo posible por impugnar esta decisión que incluye vacunar a los menores de edad de 12 a 17 años.

No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell muchísimas veces”, refirió AMLO.