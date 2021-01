Acusa doctora de Harvard a López-Gatell de gestión 'criminal' y daño irreparable en pandemia

CDMX.- La gestión y manejo de la pandemia por parte del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, ha sido "criminal" con un "daño irreparable", afirmó la doctora en Harvard e investigadora en la UNAM, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, en su reciente libro.

La profesora, en entrevista con Radio Fórmula, aceptó que López-Gatell no es un ignorante, al contrario es inteligente, "pero no es un error la falta de información, sino de una persona que ha tomado la decisión consciente de no hacer las cosas como deben de ser".

La jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM no dudó en señalar varios errores de la actual estrategia que encabeza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo el manejo de López-Gatell

Hay mucho errores que se han cometido, pero sin duda el más lamentable, el mas insidioso de todos ha sido la incapacidad para rectificar, la incapacidad para rectificar una estrategia que está llevando a centenas de miles de mexicanos a morir", declaró al periodista Ciro Gómez Leyva.

En otra entrevista, la doctora señaló a Carlos Loret de Mola que ha habido un error tras otro y seguramente en un futuro se podrá hablar más de ello.

Aclaró que el libro no pretende ser un juicio sino un testimonio, pues no tiene ninguna posición política y lo hace desde la ciencia.

"Es un testimonio de lo que ha pasado y el daño es irreparable para decenas, centenas de miles de familias que han perdido familiares y han sido muertes prevenibles, muertes que no tuvieron que suceder, que no debieron suceder si es que las cosas se hubieran manejado como hubiera debido", aseguró.

La investigadora señaló que todavía hay vidas que se pueden rescatar.

Mala campaña de vacunación

Laurie Ann Ximénez-Fyvie aseguró que la vacuna se está empleando con la misma irresponsabilidad y negligencia como se ha manejado la pandemia.

"Mientes flagrantemente, 'la ONU pidió que cediéramos dosis', ¡mentira!", señaló sobre la declaración de López Obrador y López-Gatell sobre el motivo por el que dejaron de llegar vacunas a México.

Alertó que la población que ya recibió la primera dosis está en peligro de no recibir la segunda ante la falta de vacunas.

Las mentiras del gobierno

La investigadora destacó tres mentiras de López-Gatell y el gobierno. Por ejemplo que la segunda dosis se puede aplicar después de 40 días, pues, afirmó la doctora, Pfizer no tiene investigaciones sobre ello.

Otra mentira es que el gobierno federal dijo que "domamos la pandemia". "Seguimos viendo a mil mexicanos morir", expresó.

Y la tercera es que la ONU pidió a los gobiernos ceder las vacunas a países más pobres.

Agradezco a @CarlosLoret y @WRADIOMexico la entrevista de hoy y el anuncio de mi libro �� «Un daño irreparable» de @PlanetaLibrosMx, disponible a partir del sábado 30-ene en librerías de CDMX, EDOMEX y en tiendas en línea; viernes 5-feb en todo el país:https://t.co/GGY1xUV1vw��️ https://t.co/jOB4nlnfqe pic.twitter.com/jJ4Hu9vp4p — Laurie Ann Ximénez-Fyvie (@lximenezfyvie) January 19, 2021

