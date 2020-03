Agreden a enfermeras por temor a que los contagien de coronavirus

Jalisco.- Enfermeras denunciaron que han sido agredidas, inclusive físicamente, en el transporte público, en la calle o por taxistas debido a que otras personas tienen miedo a que los contagien de COVID-19.

De acuerdo con El Informador, la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco (CIEJ), de la cual forman parte trabajadoras de 27 hospitales públicos y privados, dio a conocer que los maltratos que han sufrido las empleadas del sector salud.

Según el medio, la presidenta del CIEJ, Edith Mujica Chávez informó la denuncia a través de un oficio a directores de regiones sanitarias y hospitales del estado para alertar sobre la problemática.

La presidenta señaló que debido al temor de ser contagiados de COVID-19, vecinos, usuarios del transporte público, taxistas y transeúntes han agredido física y verbalmente a las enfermeras.

Había compañeras que no les permitían subir al camión o que no les hacían parada y cuando les permitían subir, las personas se hacían a un lado. A una el chofer la bajó, le dijo, 'bájese porque me está causando problemas', así fue como el personal empezó a ser agredido”.