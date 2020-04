Agreden a médicos para intentar ver a familiar fallecido por coronavirus

CDMX.- En su desesperación por verlo por última vez, familiares de un paciente con Covid-19 que murió en el Hospital General de Zona número 48 de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, agredieron a médicos y enfermeros.

Dos mujeres y cuatro hombres lograron ingresar a este hospital ubicado en la colonia San Pedro Xalpa, de la Ciudad de México y agredieron al menos a seis empleados del hospital, de los cuales uno resultó herido y una doctora teme por su seguridad ante amenazas de muerte.

De acuerdo con el testimonio de personal que presenció el ataque, el hecho ocurrió ayer y las agresiones se suscitaron tras la cerrazón de familiares de entender que por su seguridad no podían acercarse al cuerpo.

El personal de salud sufrimos las consecuencias de gente que no toman las cosas con seriedad y por más de que se les diga que no salgan de sus casas, hacen caso omiso en general de las medidas de precaución y piensan que el Covid es un invento”, apuntó Olga Flores, una de las empleadas del sitio.

Agregó que a los familiares de pacientes no se les permite el contacto durante su hospitalización, es decir, están negadas las visitas por cuestión de seguridad y para evitar contagios, lo que causó inconformidad.

Falleció un paciente con Covid-19 que permanecía en aislamiento dónde solo tiene acceso el personal de salud, al darles la noticia agredieron físicamente al policía de la entrada, entraron dos señoras y cuatro hombres que al parecer uno de ellos venía armado”, contó Flores, a través de su cuenta de Facebook.

"Le pegaron a dos policías de vigilancia, exigiendo ver a su familiar e insultando y amedrentando al personal, lamentablemente uno de mis compañeros enfermeros fue agredido dejándolo herido y una doctora amenazada de muerte, por restringirles el paso a un ‘área Covid’, dónde tuvo que intervenir la policía externa. Da impotencia al no poder hacer nada porque puede salir contraproducente, y solo nos queda esperar que las autoridades hagan su trabajo”, agregó.

‘Me agredieron porque su familiar falleció’

En tanto, Daniel Zamorano, uno de los enfermeros que fue agredido, manifestó a través de redes sociales su inconformidad con lo ocurrido.

Me golpearon porque su familiar murió por Covid- 19, desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado", expuso.

“¡No lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! ¿esto nos espera? La pandemia acaba de comenzar en México, un país del tercer mundo, un país que no cree en la existencia del virus, un país que critica el trabajo médico, un país que si el Gobierno no hace lo que la gente quiere, golpea, gritos, saliva, me das pena México", añadió.