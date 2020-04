Ataca coronavirus a todos estos famosos de Televisa y Tv Azteca

Ciudad de México.- Los casos de contagio por coronavirus (Covid-19), en figuras públicas se han visto en aumento, así mismo, se decidieron a informar sobre su salud y síntomas que presentaron ante el contagio en redes sociales. Entre estas figuras se encuentran famosos pertenecientes a las televisoras Tv Azteca y Televisa, entre los que se destacan se encuentran Patricio Borghetti, Camila Sodi, Pedro Antonio Domínguez, entre otros.

Debido a la cuarentena por coronavirus, varios artistas se han manifestado en redes sociales para concientizar a sus seguidores sobre la enfermedad, pidiendo que se queden en casa y respeten las recomendaciones de sanidad, así mismo, algunos usaron sus redes sociales para informar que habían contraído dicha enfermedad.

Uno de los primeros afectados fue el conductor de Venga la Alegría, Patricio Borghetti, quien informó a través de su cuenta oficial de Instagram que había contraído la enfermedad al igual que su pareja sentimental, Odalys Ramírez, conductora de ¡Cuéntamelo ya! y Al aire de Televisa.

Confirmado, covid-19 me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Parece que por ahora me está dando asintomático”, informó el conductor.