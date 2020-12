Aunque AMLO y López-Gatell desdeñan cubrebocas, sí evitarían muertes por Covid-19

CDMX.- Aunque para las máximas autoridades de México, el cubrebocas no es indispensable ni obligatorio, el uso generalizado podría salvar vidas y evitar contagios, en un país que suma 106 mil 765 fallecidos por Coronavirus.

El pasado 29 de noviembre AM publicó que "el uso de cubrebocas podría salvar miles de vidas en México durante pandemia", según una estimación de la Universidad de Washington.

Los pronósticos señalan que para el 1 de marzo en México podría acumular 147 mil 580 fallecimientos si se relajan las medidas, pero si se usara cubrebocas podrían fallecer 135 mil 203. Es decir, podrían salvarse 12 mil 377 mexicanos.

Apenas el 30 de noviembre, la ONU se mostró preocupada por "el ritmo del incremento de casos y muertes (de COVID-19) en México".

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió a México "que sea muy serio".

Sobre el uso de mascarillas, resaltó que: "los líderes den ejemplo".

“Queremos que los líderes se conviertan en modelos (de comportamiento), queremos que las personas influentes también lo sean. Cuando decimos líderes pueden ser líderes políticos, pueden ser líderes religiosos, pueden ser líderes tradicionales y pueden ser otras personas influentes, y tienen que dar ejemplo de otra manera, quiero decir que duplicar las muertes y los casos en tres semanas es una mala señal”, destacó.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el uso de cubrebocas es parte de la solución.

En México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, han sido omisos en promover el uso obligatorio del cubrebocas, apostando a la libertad de elección.

Este miércoles, López Obrador aseguró que el cubrebocas no es indispensable.

Me dice el doctor Hugo Lopez-Gatell, que es el que me orienta y el doctor Alcocer, que no es indispensable (usar cubrebocas), que hay otras medidas. Y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros", indicó durante su conferencia por la mañana desde Palacio Nacional.