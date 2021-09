En Bulgaria ignoran vacunas, aumentan muertes y contagios de COVID

Bulgaria. Ante la negativa de acudir para recibir la vacuna contra el COVID de miles de ciudadanos, autoridades de Bulgaria alertaron de un aumento de contagios y decesos por el virus.

Personal ha confirmado que la mayor parte de la ciudadanía ‘no cree en las vacunas’, situación que podría complicar los servicios de salud.

Bulgaria tiene una de las mayores tasas de letalidad por coronavirus entre las 27 naciones de la Unión Europea y enfrenta un nuevo y veloz repunte de infecciones ante la presencia de la variante delta. Pese a ello, los habitantes de esta nación balcánica son los más renuentes del bloque a vacunarse contra el COVID.

Apenas el 20% de los adultos en Bulgaria, con una población aproximada de 7 millones, tienen hasta el momento el cuadro completo de vacunación. Eso los coloca en el último lugar de la Unión Europea, donde el promedio de vacunación completa es del 69%.

Estamos abiertos todos los días”, dijo Yordanka Minekova, enfermera a cargo de vacunación y que ha trabajado en el hospital durante 35 años. “Pero son muy pocas las personas que quieren vacunarse”.

Krasimira Nikolova, una trabajadora de restaurante de 52 años, optó por no vacunarse, diciendo que duda sobre la efectividad de las vacunas disponibles.

“No creo que las vacunas funcionen”, dijo a The Associated Press. “Los hospitales están llenos de personas vacunadas. Yo ya tuve el virus. No creo que sea tan peligroso. Tengo otros problemas de salud, y si fuera tan peligroso, posiblemente estaría muerta”.

Pero Sibila Marinova, directora de la unidad de cuidados intensivos de Veliko Tarnovo, asegura que las 10 camas en su unidad de vacuna contra el COVID están ocupadas, y se siente molesta de que haya tantos búlgaros que se nieguen a vacunarse.

El 100% de los pacientes en cuidados intensivos no está vacunado”, dijo a la AP, añadiendo que la escasez de personal únicamente agrega más presión.

Vacunas contra COVID, EU planea más dosis de refuerzo

Asimismo, en Estados Unidos la situación no es ajena al resto del mundo, donde los contagios de COVID han ido en aumento y ante ello, el gobierno de Joe Biden trabaja para que la población pueda recibir una tercera dosis de refuerzo.

El plan inicial era ofrecer los refuerzos de Pfizer o Moderna a partir del 20 de septiembre bajo autorización de los reguladores federales. Pero el gobierno admite ahora que las dosis de refuerzo de Moderna probablemente no estarán listas para entonces, dado que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) necesita más evidencia para decidir. Además, Moderna quiere que el refuerzo tenga la mitad de la dosis de las inyecciones originales.

Respecto al refuerzo de Pfizer, quién necesita realmente otra dosis inmediata no es tampoco una decisión simple. Lo que se recomendará al final para una persona de 80 años vacunada en diciembre pudiera ser diferente que para una de 35 años inmunizada en la primavera, que casi seguramente conseguiría un refuerzo más fuerte si espera más por una inyección adicional contra el COVID.

NLD

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos