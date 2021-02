Científicos mexicanos descubren tratamiento que reduce mortalidad del COVID-19

Ciudad de México.- Un grupo de científicos mexicanos logró desarrollar un tratamiento que reduce la mortalidad del COVID-19 en pacientes con efermedad moderada grave. La investigación fue publicada en Journal of Internal Medicine.

Los expertos que colaboraron en este estudio científico son el médico internista José Luis Gálvez-Romero, el doctor en matemáticas Oscar Palmeros Rojas y el investigador Sigifredo Pedraza Sánchez, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

La investigación que se realizó en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Puebla, arrojó que la administración conjunta de ciclosporina A (CsA), así como prednisona y perdnisolona, beneficiaban la salud de los enfermos con COVID-19.

Al respecto, Sigifredo Pedraza explicó que el coronavirus entra por las vías respiratorias y ocasiona una respuesta importante para detener el virus.

Pero si no se logra eliminar continúa su camino hasta los pulmones donde se desarrolla una respuesta inflamatoria, que tiene que ver con la intención del sistema inmune para contener la infección y eliminarla, pero al mismo tiempo la respuesta inmune causa daño, y se convierte en hiperinflamación, informó El Universal.

Gracias a esta observación, los expertos mexicanos decidieron aplicar la CSA juntos con otros esteroides para mejorar la salud de los pacientes con COVID-19. No obstante, como señalan, esto se trata de un estudio piloto que deberá seguir baja investigación y seguimiento en los resultados.

El estudio fue titulado "Cyclosporine A plus low-doses steroid treatment in Covid-19 improves clinical outcomes in patients with moderate to severe disease. A pilot study (La ciclosporina A más el tratamiento con esteroides en dosis bajas en Covid-19 mejora los resultados clínicos en pacientes con enfermedad de moderada a grave. Un estudio piloto)".

AGM.