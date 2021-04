Argentina.- Un médico explotó en contra de varias personas que impedían el paso a un ambulancia pues se manifestaban en plena pandemia por Covid-19.

Los hechos se registraron durante las manifestaciones de varios turistas que no podían ingresar a la cordillera de la comunidad de Arroyito, en la provincia de Córdoba.

Según detalló el medio local lM Neuquén, los turistas llevaban más de 13 horas cerrando el paso de la ruta 22.

Sin embargo, en medio de esta manifestación, una ambulancia intentaba pasar por esa ruta, pero las personas le impedían el paso, provocando la molestia del personal de salud que se encontraba en el automóvil.

En un video captado por el mismo medio, se puede observar a un médico salir con las puertas traseras de la ambulancia para pedir que “por favor” los dejaran pasar, al no tener éxito, explota contra toda la gente.

Hace un año que me estoy rompiendo el cul… por los pacientes, la pu… ma.... ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por todo esto. Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes", gritó el médico.