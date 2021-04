Argentina.- Un doctor que cuidaba de pacientes contagiados de Covid-19, decidió dejar todo para encerrarse con su padre de 79 años de edad para cuidarlo después de que este diera positivo al virus.

El doctor Martín Rodríguez, que reside en la ciudad de Puerto Deseado en Santa Cruz, Argentina, tuvo que tomar una difícil decisión al enterarse que su papá había presentado síntomas graves de Covid-19, pues su su cuadro de neumonía se agravó producto de la enfermedad.

El medio local Crónica, detalló que Martín pidió al hospital días libres para poder encerrarse con su padre, esto con el riesgo de que él se pueda contagiar también.

El medio ABC News, detalló que Martín y su padre llevan más de 10 días encerrados, pero afortunadamente el hombre mayor se está recuperando gracias a los cuidados de su hijo.

Yo no tuve Covid y no sé si me contagié, porque no tengo síntomas hasta hoy, pero llevamos diez días internados ya y aún faltan, así que imagínate si estaba solito hubiera sido largo todo este proceso", expresó Martín.