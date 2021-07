Argentina.- Una niña de tan solo 8 años llamada Julieta falleció a causa de Covid-19, pocos días después de haber sido hospitalizada.

Según informaron los padres de la menor Cintya Fonteina y Daniel Arias, que residen en la ciudad de Lanus, en Buenos Aires, Argentina, la pequeña comenzó a presentar síntomas del virus como fiebre y problemas estomacales, además de un sarpullido.

Daniel Arias relató al medio local Diario Clarín que semanas antes la familia, menos Julieta, se había contagiado de Covid-19 y fueron aislados, por lo que les sorprendió que la niña se enfermó casi un mes después.

La menor, que no tenía comorbilidades, fue trasladada al Hospital Evita de Lanús, en donde le dijeron que tenía neumonía, por lo que le recetaron amoxicilina 750 cada 8 horas, al poco tiempo, la salud de Julieta se agravó y presentó diarrea, vómitos y más erupciones en la piel.

Cuando le mostré la foto a la doctora, me dijo ‘eso es covid’. Yo no lo podía entender. Había pasado un mes desde que tuvimos el virus y venía de lo más bien”, expresó la madre.

Después de que diera positivo a Covid-19 en una prueba PCR que se le realizó en el mismo hospital, la menor fue entubada, pues ya no podía respirar.

Estuvo así hasta el domingo a la mañana. Ese día, justo después de que la doctora pasara a revisarla mi hija me dice: ‘Mami, no puedo respirar’... El oxígeno no servía, tenía mucha taquicardia y no le bajaba la temperatura”, dijo Cintya.