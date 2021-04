Brasil.- Un total de 28 bebés y niños fueron vacunados contra Covid-19 por error, los menores esperaban recibir la vacuna contra la influenza.

Los hechos se registraron en una Unidad Básica de Salud en la municipalidad de Itirapina, en São Paulo, Brasil.

Según informó el medio local O Globo, además de los menores de entre siete meses y cuatro años, también fueron vacunados 18 adultos, entre ellos una mujer embarazada, todos recibieron la vacuna china Coronavac.

Después de que la Secretaría Municipal de Salud de Itirapina admitió el error, todos los pacientes fueron puestos en observación.

Mediante un comunicado se detalló que un técnico de enfermería envió por error frascos de Coronavac al lugar donde se realiza la campaña de vacunación contra la influenza, en la Escuela José Cruz.

Se tomaron todas las medidas para la seguridad de estas personas y, según la orientación de los médicos especialistas consultados, el hecho no representa riesgos para la salud de los involucrados", expresó un portavoz del Ayuntamiento de Itirapina.

Jéssica Aparecida Santos Conduta, madre de uno de los menores afectados, fue entrevistada por este mismo medio y detalló que al día siguiente fue informada del error cometido, por lo que inmediatamente se trasladó al centro médico, afortunadamente el bebé no ha presentado ningún efecto secundario.

(Los especialistas) creen que no habrá reacciones, pero que tengo que observarlo. Me indicaron que no hiciera ningún tipo de examen en el exterior”, comentó.