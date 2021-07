Chihuaha.- Un hombre, identificado como Jaime Díaz de León de 48 años de edad, se convirtió en el primer mexicano en lograr vencer al Covid-19 y al Hongo Negro.

Anteriormente, se informó de casos de Hongo Negro detectados en México, el primero se registró en el Estado de México, sin embargo, el paciente falleció.

El pasado 07 de junio que Gregorio Avendaño de 35 años de edad falleció a causa del Hongo Negro pues sus síntomas empeoraron y murió tras una cirugía.

Así mismo, en Oaxaca se detectaron dos casos de Hongo Negro, en donde uno de los pacientes ya falleció.

Y en Tamaulipas, la Secretaría de Salud confirmó el caso en una mujer que fue trasladada a un IMSS en la Ciudad de México.

Jaime, quien reside en el estado de Chihuahua, se enfrentó a dos enfermedades mortales en menos de 15 días.

Tras lograr vencer al Covid-19 y ser dado de alta, tuvo que regresar al presentar síntomas como dolores de cabeza y fatiga los cuales lo hacían despertar en las noches y llorar, para ese entonces ya había perdió la visión del ojo del lado izquierdo.

No podía respirar, la voz se me estaba quedando, caminaba 100 metros y me cansaba totalmente”, relató al medio El País.