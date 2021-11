Reino Unido.- Científicos de la Universidad de Oxford han demostrado que el gen LZTFL1 podría propiciar en los pacientes casos de COVID grave.

Según se detalló en el estudio publicado en la revista científica Nature los investigadores encontraron dos genes "sospechosos" llamados LZTFL1 y SLC6A20, sin embargo, este último fue descartado durante las investigaciones.

Los especialistas mencionaron que el LZTFL1 es muy activo en la capa de células que recubren las vías respiratorias y los pulmones llamada epitelio respiratorio, esta capa calienta y purifica el aire antes de que llegue a los pulmones, donde el oxígeno se absorbe en la sangre.

Durante su intervención, el gen reduce la capacidad de las células pulmonares para reparar el tejido dañado y reemplazar las células perdidas ante COVID, lo que podría provocar una enfermedad grave.

También propicia que las células tengan más copias de dos proteínas (llamadas ACE2 y TMPRSS2) que permiten que el virus SARS-CoV-2 ingrese e infecte las células.

Es una de las señales genéticas más prevalentes, por lo que es, con mucho, el impacto genético más importante en COVID", expresó James Davies, profesor de genómica en la Universidad de Oxford y uno de los líderes de investigación.

Vacunas COVID podrían reducir casos graves en personas que tengan el gen

James Davies también mencionó que si bien este gen aumenta el riesgo de un caso grave, no la garantiza, pues existen otros factores como la edad o enfermedades previas.

Debido a que el gen no está involucrado en el sistema inmunológico, es probable que las personas que portan este gen tengan las mismas posibilidades de no contagiarse de COVID o no sufrir un caso grave tras recibir la vacuna.

Creemos que la vacunación anulará completamente este efecto", expresó.

FRG

