Con la finalidad de evitar una mayor propagación de la nueva variante ómicron de COVID, científicos en Gran Bretaña pidieron a las autoridades del Gobierno extremar medidas entre la ciudadanía.

Las autoridades de salud de Gran Bretaña dicen que la ómicron se está diseminando mucho más rápidamente que la variante delta y que casi seguramente la remplazará para volverse la más dominante en el país en unos pocos días. El Reino Unido registró 58.194 casos nuevos de coronavirus el viernes, el mayor total desde enero, aunque no estaba claro cuál porción era de ómicron.

Los temores sobre la nueva variante llevaron al primer ministro Boris Johnson a reintroducir restricciones que fueron levantadas hace casi seis meses. Es obligatorio usar mascarillas en la mayoría de las situaciones en interiores, las personas deben mostrar certificados de vacunación para entrar a clubes nocturnos y las autoridades llamaron a las personas a trabajar desde casa cuando sea posible.

Muchos científicos dicen que es improbable que eso sea suficiente.

Modelos dados a conocer el sábado por investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine indicaron que la variante ómicron casi seguramente causará una gran ola de infecciones en enero y pudiera causar entre 25.000 y 75.000 muertes en Inglaterra en los próximos cinco meses si no se toman otras medidas.

Vuelven en Austria a la ‘normalidad’, levantan restricciones por COVID

Austria puso fin el domingo a las severas restricciones sociales que había impuesto para frenar la propagación del coronavirus, tres semanas después de implementarlas.

Las normas, que varían por región, por lo general permiten la reapertura de teatros, museos y otras instituciones culturales a partir del domingo. A partir del lunes se permite la reapertura de negocios.

En Austria, miles vuelven a salir a las calles.

Algunas regiones permiten el domingo la reapertura de restaurantes y hoteles, mientras otras lo harán más adelante. En todos los casos, hay un toque de queda de 11 p.m. para restaurantes y sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público, dentro de negocios y en espacios públicos.

