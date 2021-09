Cuba.- El país de Cuba ya está vacunando contra COVID a niños mayores de dos años, los primeros en recibirla fueron Lucía de 2 y el pequeño Daniel de la misma edad.

El medio AP detalló que a partir del jueves se inició la campaña de vacunación masiva para menores de 2 a 10 años.

Nuestro país no arriesgaría ni un mínimo (con infantes) si no fuera una vacuna segura que estuviera comprobado que tiene gran eficacia al introducirla en los niños”, dijo a The Associated Press Aurolis Otaño, directora del Policlínico Universitario Vedado, adonde se instaló un salón para las inmunizaciones.