En Estado Unidos siguen varios estados sin clases por contagios de COVID

Estados Unidos. En varias zonas del país, como en Chicago continúan millones de niños sin clases debido a que las negociaciones entre el sindicato de maestros y personal educativo no han llegado a un acuerdo debido a una alza de contagios de COVID.

Es importante mencionar que son ya varios los días, es que las clases han sido suspendidas y ni a distancia se han podido continuar debido al hecho de que temen ser contagiados en esta nueva ola de infecciones.

Por su parte, la alcaldesa Lori Lightfood y el director general de las Escuelas Públicas de Chicago, Pedro Martinez, dijeron el domingo en la noche en un comunicado conjunto que no había “progreso suficiente” en las conversaciones para reanudar el lunes las clases presenciales, debido a lo cual la interrupción se amplía a una segunda semana escolar. Sin embargo, anunciaron que las negociaciones continuarían “durante la noche”.

Los puntos en discrepancia incluyen pruebas y parámetros. El sindicato de Maestros de Chicago (CTU por sus siglas en inglés) desea la opción de volver a la enseñanza a distancia en todo el distrito, y la mayoría de sus miembros se han rehusado a dar clases presenciales hasta que haya un acuerdo o una baja en el pico más reciente de casos de COVID. Sin embargo, las autoridades de Chicago rechazan la enseñanza a distancia en el distrito porque, aseguran, perjudica a los estudiantes, y las escuelas son seguras. Entonces, Chicago optó por cancelar las clases dos días después de que los alumnos regresaran de las vacaciones de invierno.

Chicago enfrenta los mismos problemas de la pandemia que otros distritos a nivel nacional y han aumentado los que han reanudado la enseñanza a distancia al tiempo que aumentan las infecciones y miembros del personal quedan marginados.

Sin embargo, la situación en Chicago, donde el sindicato tiene gran apoyo, ha crecido a una disputa laboral conocida para las familias en el distrito --principalmente de personas negras y latinas de bajos ingresos--, que ya conocen este tipo de interrupciones como ocurrió durante una disputa similar sobre protocolos de seguridad el año pasado, una huelga en 2019 y una paralización de actividades de un día en 2016.

Pide el Papa Francisco vacunarse contra el COVID y cuidar su salud

El papa Francisco sugirió el lunes que vacunarse contra el coronavirus es una “obligación moral” y condenó cómo la gente se ha visto influida por “información sin base” para rechazar una de las formas más efectivas para salvar vidas.

Francisco habló en sus términos más firmes hasta ahora sobre el tema y pidió a la gente que se vacune en un discurso ante embajadores acreditados en la Santa Sede, un acto anual en el que analiza la situación internacional y marca los objetivos de política exterior del Vaticano para el resto del año.

El papa, de 85 años, ha evitado en general hablar sobre las vacunaciones como una “obligación moral”, aunque su organismo de asesoría sobre COVID lo ha descrito como una “responsabilidad moral”. En lugar de eso, Francisco ha descrito la vacunación como “un acto de amor” y tachado de “suicida” el rechazo a la inmunización.

El papa Francisco invitó a la población a vacunarse contra el COVID.

El lunes fue un paso más allá y dijo que las personas tenían la responsabilidad de cuidar de sí mismas.

Y esto se traduce en respeto por la salud de los que nos rodean. Cuidar la salud es una obligación moral”, afirmó.

Lamentó que, cada vez más, las divisiones ideológicas disuadieran a la gente de vacunarse.

Chile aplicará cuarta vacuna de refuerzo ante alza contagios de COVID

El presidente chileno Sebastián Piñera dio el lunes el puntapié a la aplicación de la cuarta dosis contra el COVID en momentos en que se registra una constante alza en los nuevos contagios diarios.

Piñera estuvo presente cuando Miguel y Teresa, dos adultos con problemas de inmunodepresión, característicos de quienes se dializan o han sido trasplantados, fueron inoculados con la cuarta dosis en un hospital de la zona oriente de la capital chilena.

Renata Alarcón, otra de las personas que recibió la cuarta dosis dijo a The Associated Press que “para que el mundo siga funcionando tenemos que vacunarnos todos, aunque no creamos mucho en la vacuna, pero la verdad es que es importante para seguir viviendo”, mientras Alejandro Moreno señaló que “me parece que es necesaria, sobre todo (para mí), que estoy con un tratamiento”.

En Chile han encendido los focos rojos ante un alza de contagios.

Chile sigue a Israel en la aplicación de la cuarta dosis, país que inició el proceso a comienzos de mes y que hace cinco días registró 11.978 infectados en 24 horas, cifra récord desde el inicio de la pandemia en esa nación.

El mandatario señaló que de los 4 mil nuevos contagios diarios que actualmente tiene el país, “creemos que pueden llegar a 10.000, incluso más, y por eso nos estamos preparando, iniciando muy tempranamente esta cuarta dosis”. Desde el inicio de la pandemia la máxima cifra de casos en un día en Chile se registró en abril con 9.171 infectados.

