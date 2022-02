Turquía.- Muzaffer Kayasan, un hombre con leucemia, lleva desde noviembre de 2020 contagiado de COVID.

El hombre, de 56 años, ha dado positivo a un total de 78 pruebas de COVID, de acuerdo al medio local Daily Sabah.

Muzaffer Kayasan reside en Estambul, Turquía, y ha permanecido en su casa en aislamiento durante 14 meses.

Los especialistas han informado que su contagio tan duradero se debe a que tiene leucemia y su sistema inmunológico está debilitado.

El hombre lamentó que desde noviembre del año pasado no ha podido hablar ni mucho menos abrazar a su familia.

“Cuando le preguntamos a los científicos y a los médicos, dicen que mi sistema inmunológico está debilitado porque tengo leucemia… No puedo abrazar a mi familia, no puedo. No hablo con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar”, expresó el hombre.

Debido a su condición, Kayasan ha pedido ayuda a las autoridades de su país para sacarlo de esta inextricable situación, pero por el momento, el hombre aún se ve obligado a permanecer en cuarentena.

“El COVID ha acabado con mi forma de vida…. Voy al médico, me dice que como tengo Covid-19, no puedo recibir una dosis de vacuna”, lamentó el hombre.

Paciente se contagia de COVID y da positivo durante 232 días

Este no es el primer caso de COVID duradero, pues en Brasil un hombre de 38 años dio positivo durante 232 días.

El hombre no presentó síntomas graves, sin embargo tuvo que mantenerse en atención médica continúa.

Los especialistas detallaron que si el paciente no hubiera mantenido el distanciamiento social y los cuidados necesarios ante el virus, podría haber propagado el COVID durante esos siete meses.

