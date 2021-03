Estados Unidos.- Un hombre falleció por Covid-19 justo al día siguiente de haberse casado con su novia en un hospital.

Los hechos se registraron en la ciudad de Gulfport, en Mississippi, Estados Unidos, después de que Jeff Nabors de 62 años de edad, fuera internado en el Hospital Memorial.

Según informó la familia al medio local Fox News, Nabors dio positivo a Covid-19 el pasado 11 de enero, sin embargo, como ya tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en etapa cuatro, esta se agravó y sabía que le quedaba tiempo de vida.

Tras más de 1 meses internado, Jeff Nabors decidió casarse con Sherry Nabors, de 53 años, con quien salía desde el año 2017.

Según detalló el medio NBC News Jeff Nabors y Sherry Miller eran vecinos en Houston, se volvieron amigos después de percatarse que ambos cumplian años el mismo día, Sherry luego se mudó a Atlanta para cuidar a su madre, dejándolo solo en Houston,seis meses después, se mudó a Gulfport y tuvieron una relación a larga distancia durante dos años, finalmente pudieron reencontrarse.

Aunque la pareja se comprometió desde diciembre, no había podido organizar la boda debido a la pandemia, y en lugar de una pequeña boda en una iglesia, la ceremonia se llevó a cabo en su habitación de hospital

No era lo que teníamos en mente. No era lo ideal, pero en ese momento lo era. Fue muy especial… Todo el mundo estaba allí… Lo asombroso de este hospital y lo hermoso de la gente que trabaja aquí es que se quedó el turno de noche. Vinieron enfermeras, terapeutas respiratorios, médicos, el turno de día estaba allí. Pidieron un pastel de bodas de Mardi Gras, hicieron que entrara un florista y trajera flores. Las enfermeras hicieron carteles de felicitaciones", expresó Sherry.

Sus seis hijos y 12 nietos vieron la ceremonia en Facebook, finalmente, apenas pudiendo hablar Jeff prometió amor eterno a Sherry.

Estaban allí con nosotros y fue absolutamente increíble… Fue hermoso y fue tan conmovedor y fue tan perfecto… No iba bien.No respiraba bien. Realmente pude ver la lucha en su pecho con la respiración”, explicó.

Al día siguiente, Jeff se encontraba en las peores condiciones, sin embargo, había solicitado 'no resucitar' para evitar esfuerzos extraordinarios para mantenerlo con vida, por lo que en pocas horas falleció.

Estaba sentada en su cama y tenía la cabeza gacha, llorando… Y lo escuché decir mi nombre, lo dijo dos veces. Y levanté la cabeza y lo miré, y él me estaba mirando y le dije: 'Estoy aquí, cariño, estoy aquí'. Dije 'No voy a ir a ningún lado'. y cerró los ojos. Sacudió la cabeza y cerró los ojos. Y no volvió a abrir los ojos”, finalizó la mujer.