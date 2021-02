A niño de 10 con COVID le amputan manos y piernas

Estados Unidos.- Con tan solo 10 años de edad, a un niño le tuvieron que amputar las manos y piernas después de haberse contagiado de Covid-19.

Los hechos se registraron el pasado 21 de diciembre de 2020 en el estado de Michigan, Estados Unidos, cuando Dae'Shun Jamison presentó fiebre alta y fue llevado por su madre a urgencias.

Según informó la madre Brittney Autman al medio local Fox News, al hacerle una prueba de Covid-19, el menor dio positivo, sin embargo, también fue diagnosticado con síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una rara condición resultado del virus.

Actualmente el menor se encuentra internado en el Hospital de Niños Helen Devo, Brittney expresó que los médicos le han dicho que es el peor caso de Covid-19 en niños que han visto en el estado.

Se pensaba que podría haber un desencadenante genético, pero todavía no sabemos cuál es ese desencadenante genético o si afecta a algunas poblaciones más que a otras… Hemos visto que el MIS-C también afecta a niños de todas las edades, razas y géneros pediátricos. Así que todavía estamos aprendiendo bastante", expresó la Dra. Rosemary Olivero.

El medio local People indicó que el pasado 15 de enero, le amputaron la pierna derecha y los especialistas le comentaron a la familia que probablemente le quitarían más extremidades en unas pocas semanas, ahora ya perdió las manos y la otra pierna.

Él entendió que cuando se despierte, su pierna no se verá igual. Dae'Shun rompió a llorar por completo, lo que me afectó de muchas maneras, no puedo creer que esto realmente le esté sucediendo a mi bebé", escribió la madre en una convocatoria de GoFundMe para recaudar fondos.