Estados Unidos.- Una mujer que dudó acudir a recibir la vacuna contra Covid-19 falleció al contagiarse de la variante Delta después de que su hijo la contrajo en la escuela.

Tricia Jones tenía 45 años de edad, y según informó la madre Debora Carmichael al medio local Fox News, su hija había evitado acudir a la campaña de vacunación, la razón: temía a los efectos secundarios de la vacuna.

Ella tenía miedo a los efectos secundarios. Escuchas historias de terror. Yo misma, cuando me inyectaron, fue duro, por lo que la asustó. Entonces ella no quería hacerlo. No pude convencerla”, detalló la madre de la mujer.