Reino Unido.- Ante la espera de la aprobación de medicamentos contra COVID, estudios recientes señalan que un medicamento para la inflamación ya existente podría reducir los casos de fallecimientos ante el virus.

El estudio fue realizado por el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas (NCID, por sus siglas en inglés) y señala que la dexametasona es un ‘pilar’ para el tratamiento contra COVID, cabe señalar que se utiliza en conjunto con anticuerpos para tratar a pacientes contagiados.

¿Qué es la dexametasona que está siendo usada contra COVID?

Según se describe en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la dexametasona es un corticosteroide utilizado en una gran variedad de afecciones como reacciones alérgicas, artritis y el asma, debido a sus efectos antiinflamatorios.

Este medicamento es utilizado en pacientes contagiados debido a que también ejerce un efecto antiinflamatorio ya que la “inflamación es la primera causa de enfermedad” en los casos severos de COVID, según detalla el Dr. Shawn Vasso, director clínico del NCID.

¿Qué señala el estudio del uso de dexametasona en casos de COVID?

Según el estudio realizado desde el mes de febrero del 2021 y publicado en el New Journal of Medicine, los pacientes hospitalizados por COVID que recibieron la dexametasona tenían una reducción general del riesgo de mortalidad en aproximadamente un 11 por ciento a los 28 días entre los que estaban recibiendo ventilación mecánica invasiva u oxígeno solo en la aleatorización, pero no entre los que recibieron asistencia respiratoria.

Este tratamiento se lleva a cabo en conjunto con terapias de anticuerpos que fueron autorizados recientemente por la Autoridad de Ciencia de la Salud (HSA).

Uno de los anticuerpos que hemos empezado a utilizar es un fármaco llamado strovimab y casirivimab-imdevimab es otro que pronto entrará en uso clínico en Singapur… Esto permitirá que los especialistas en enfermedades infecciosas utilicen terapia de combinación de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de pacientes con COVID mayores de 18 años o más que no requieren suplementos de oxígeno y tienen riesgo de progresión a COVID grave”, expresó el l Dr. Shawn Vasso al medio NBC News.

FRG

