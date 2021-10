Ciudad de México.- La espera de vacunas COVID para las zonas más remotas ha llevado a los especialistas a investigar fármacos existentes y su eficacia para combatir el virus.

Recientemente, las marcas Pfizer y Merck han anunciado el desarrollo de píldoras contra COVID, y en lo que estos son autorizados, te presentamos una lista de fármacos autorizados para su uso de emergencia.

Te puede interesar: Medicamento experimental de Merck defiende contra todas las variantes, incluyendo Delta

Corticosteroides contra COVID

Un estudio realizado por la Clínica Cleveland, respaldado por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares y el Instituto Nacional del Corazón reveló que los corticosteroides en aerosol nasal puede prevenir casos graves de coronavirus.

Los Institutos Nacionales de Salud NIH (por sus siglas en inglés), autorizaron el uso de los corticosteroides como la dexametasona, la prednisona, la metilprednisolona y la hidrocortisona, en personas hospitalizadas por COVID.

Remdesivir contra COVID

El remdesivir es un fármaco antiviral que puede tratar el COVID para adultos y adolescentes mayores de 12 años.

Recientemente la FDA autorizó el uso de este fármaco en pacientes que fueron hospitalizados a causa de COVID.

Baricitinib contra COVID

La baricitinib es una píldora que parece funcionar contra COVID pues reduce la inflamación y tiene una actividad antiviral.

Esté fármaco, que ya fue también autorizado por la FDA para uso de emergencia, es utilizado originalmente en contra de la artritis reumatoide.

Te puede interesar: Personas vacunadas contra influenza desarrollan blindaje contra COVID

Tocilizumab y sarilumab contra COVID

La agencia AFP destacó que los medicamentos que tienen más anticuerpos sintéticos llamados “monoclonales”, como el tocilizumab y sarilumab también pueden ser utilizados en pacientes que padecen casos graves de COVID.

La OMS recomendó el uso de estos medicamentos desde el pasado mes de julio de 2021.

Metoprolol contra COVID

Aunque originalmente el metoprolol es utilizado como tratamiento de la hipertensión, es betabloqueante también ha tenido resultados positivos en casos de COVID.

Un estudio reciente que fue publicado en el Journal of the American College of Cardiology, informa que este medicamento puede reducir la inflamación pulmonar y mejorar la función respiratoria en las personas que padecen COVID.

FRG

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos