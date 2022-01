Estados Unidos.- Ante el aumento de casos de COVID, especialistas están realizando diferentes estudios para llegar a tratamientos contra el virus.

Entre estos estudios, se encuentra uno que demuestra que tres compuestos de la cannabis podrían prevenir la infección del virus que causa el COVID.

Esta investigación liderada por investigadores del Centro de Innovación Global de Cáñamo del Estado de Oregón, la Facultad de Farmacia y el Instituto Linus Pauling fue publicada en el Journal of Natural Products.

Los especialistas detallan que el ácido cannabidiólico (CBD-A), ácido cannabigerólico (CBG-A) y ácido tetrahidrocannabinólico (THC-A), tres compuestos de la marihuana, se unen a la proteína espiga del SARS-CoV-2 y bloquea un paso crítico en el proceso biológico que utiliza el virus para infectar a las personas

"Estos ácidos cannabinoides abundan en el cáñamo y en muchos extractos de cáñamo . No son sustancias controladas como el THC, el ingrediente psicoactivo de la marihuana, y tienen un buen perfil de seguridad en humanos. Y nuestra investigación mostró que los compuestos de cáñamo eran igualmente efectivos contra variantes de SARS-CoV-2, incluida la variante B.1.1.7, que se detectó por primera vez en el Reino Unido, y la variante B.1.351, detectada por primera vez en Sudáfrica", se puede leer en el estudio.

Te puede interesar: Ómicron podría ser la variante COVID predominante en el mundo

Sin embargo, esto no quiere decir que fumar marihuana puede prevenir o curar casos de COVID, según destacó a la revista VICE la Dra. Patricia Frye, médica y experta en cannabis que practica la medicina integral y enseña en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland.

Así mismo, detalló que la investigación aún no ha sido probada en humanos, por lo que aún no se sabe si incluso estos compuestos realmente harán algo.

“Lo que sucede en un tubo de ensayo no siempre se traduce en lo que sucede en los animales o los humanos, tal como está, no sabemos si el ácido cannabidiolico o el ácido cannabigerólico prevendrán la infección. Y dado que ahora existen tratamientos para las infecciones por covid en pacientes de riesgo (anticuerpos monoclonales, antivirales), no recomendaría usar cannabis en lugar de los tratamientos disponibles si una persona tiene un alto riesgo de mala evolución”, expresó.

Te puede interesar: Vacuna de refuerzo brinda protección contra variante COVID Ómicron

¿Cannabis reduce riesgo de morir por COVID?

La investigación de la cannabis contra COVID no es nueva, pues hace un año científicos de la Universidad de Calgary y la Universidad de Lethbridge detallaron en un estudio publicado en la revista médica Aging, que esta planta disminuye los síntomas de inflamación respiratoria.

Durante el estudio, los investigadores indujeron inflamaciones dentro de muestras de tejido cutáneo impresas en 3D y probaron 7 cepas diferentes de Cannabis Sativa.

“Antes de Covid, hemos estudiado el efecto antiinflamatorio de más de 100 cultivares e identificado un par de docenas con un gran potencial, e incluso hemos presentado varias patentes sobre ellos para su uso con AR, EM, intestinales y cutáneos. inflamación e inflamación oral”, describió en el artículo el Dr. Igor Kovalchuk, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Lethbridge.

FRG

Las noticias de AM en

Síguenos