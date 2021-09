Irlanda.- Heather Maddern y su hija Sammie-Jo Forde fueron internadas en el mismo hospital tras contagiarse de COVID y fallecieron con solo dos semanas de diferencia.

Kevin McAllister, padre de Sammie-Jo y exesposo de Heather, relató para el medio BBC News, que ambas mujeres, residentes de la ciudad de Belfast, en Irlanda, habían decidido no aplicarse la vacuna COVID.

Las personas que no toman la vacuna Covid-19 no piensan en las personas que dejarán atrás. Perdí a mi hija, mi mejor amiga”, expresó el hombre.

Al contagiarse, ambas fueron ingresadas a un hospital de Belfast, la primera en fallecer fue Heather Maddern.

Antes de morir, Forde le envió un mensaje a su padre para informarle sobre su estado de salud y platicarle que estaba a dos camas de distancia de su madre que ya había fallecido.

Mi hija me envió un mensaje de texto diciendo que mamá falleció. Solo estaban separadas por dos camas. Luego me envió mensajes de texto: 'Estoy bien, papá', y le dije: 'cuando vuelvas a casa, te prepararé una fritura y tomaremos una cerveza'.“Y luego le envié otro mensaje de texto diciendo 'compraremos un bocadillo de scooby'. Hace años, solíamos tomar un pequeño bocadillo antes de que te acostaras. Le dije 'lo recuerdas' y ella dijo 'oh sí'”, detalló Kevin.