Alemania.- Aunque vendrán más variantes COVID, el CEO y cofundador del fabricante de vacunas BioNTech, Ugur Sahin, aseguró que el mundo está “cada vez mejor preparado”.

Sahin pronosticó que la pandemia durará 10 años más debido a las nuevas variantes que llegarán.

"Tendremos que acostumbrarnos al hecho de que tendremos que vivir con el virus durante los próximos 10 años", expresó a la agencia AFP, Ugur Sahin.

Aunque el aumento de casos debido a la propagación de la variante Ómicron más transmisible parecía estar retrocediendo en algunas partes del mundo, Sahin aseguró que no sería la última ola del virus.

Te puede interesar: ¿Qué es 'Costocondritis' secuela COVID que afecta a niños y cuáles son sus síntomas?

Las nuevas variantes del virus son inevitables "porque el virus mutará aún más", lo que podría conducir a nuevos brotes en los casos.

Sin embargo, aseguró que ahora el mundo está "entrando en una fase en la que la sociedad comprende mejor cómo lidiar con el virus".

"Siempre estamos aprendiendo más y nos estamos preparando mejor", comentó.

Vacuna COVID contra Ómicron podría retrasarse

Ugur Sahin anunció que la vacuna COVID, desarrollada en conjunto con Pfizer, específica de Ómicron podría retrasarse varias semanas debido a la cantidad de tiempo impredecible que le lleva a la compañía recopilar datos.

De acuerdo a la agencia Reuters, Sahin explicó que una vez que se produjera la vacuna, la compañía evaluaría si aún se necesitaban las vacunas específicas de Ómicron.

Esto se debe a que varias oleadas de infección por Ómicron en todo el mundo se han estabilizado o disminuido significativamente en las últimas semanas.

“Si la ola termina, eso no significa que no pueda comenzar de nuevo… Realmente ya no veo la situación tan dramática”, comentó Sahin.

Así mismo, mencionó que BioNTech estaría preparado para crear vacunas modificadas, si fuera necesario, si surgen nuevas variantes preocupantes de COVID en el futuro.

Te puede interesar: Vacuna de refuerzo brinda protección contra variante COVID Ómicron

FRG

Las noticias de AM en

Síguenos