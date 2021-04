A sus 91 Don 'Caverito' logró vencer el COVID en tan solo 8 días

Perú.- Superando todos los pronósticos un adulto mayor de 91 años de edad superó el Covid-19 en tan solo 8 días.

Los hechos se registraron en la región de Áncash, en Perú, después de que el hombre identificado como Don “Caverito” fuera internado en el Hospital de Apoyo Huarmey tras presentar síntomas graves del virus.

Mediante una entrevista para el medio local Perú 21, un familiar comentó que el adulto mayor había presentado un un cuadro de insuficiencia aguda y neumonía, y en el hospital le diagnosticaron Covid-19.

Don “Caverito” fue atendido en el hospital y a pesar de que tenía pocas probabilidades de vida debido a su edad y el padecimiento, el hombre logró vencerlo y pudo ver a su familia de nuevo.

Según detalló el medio Trompe, familiares lo recibieron en las puertas del hospital con carteles y el hombre agradeció al personal médico que puso todo su esfuerzo para su recuperación.

Después de que el afortunado caso se volviera viral, el Director del Hospital de Huarmey, Luis Valverde Cueva, aplaudió el trabajo de los profesionales de la salud.

La mujer más longeva de Europa, Lucile Randon, logró vencer al Covid-19 una semana antes de cumplir sus 117 años.

Lucile Randon, tomó el nombre de Hermana Andre cuando se unió a una orden caritativa católica en 1944 en Francia, según detalló el medio local France 24.

La monja había dado positivo a Covid-19 en una casa de retiro llamada Sainte Catherine Labouré ubicada en la ciudad de Toulon el pasado 16 de enero, sin embargo, no presentó ningún síntoma de gravedad, por lo que solo permaneció aislada en la casa.

No, no estaba asustada porque no tenía miedo de morir... Estoy feliz de estar aquí, pero desearía estar en otro lugar, únete a mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela", comentó la mujer al medio.