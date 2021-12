COVID: Por ómicron, mexicanos se quedan ‘atorados’ en Marruecos, cancelan vuelos

COVID: Como si se tratara de una película de terror, lo que comenzó como una aventura para Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate se ha convertido en una pesadilla, pues debido a la nueva variante de COVID ómicron, ambos se quedaron varados en Marruecos debido a la suspensión de vuelos.

De acuerdo a eluniversa.com.mx, la pareja mexicana llegó al país africano hace nueve días con la finalidad de conocer y disfrutar del turismo de este lugar, pero justo ayer (lunes) debían regresar a México, pero la situación se complicó cuando les informaron que los vuelos fueron cancelados.

Fue el gobierno de Rabat, quien al menos por dos semanas impuso restricciones a los vuelos ante el surgimiento de la variante ómicron del COVID y ahí la pareja se ha visto afectada al quedar varada en Marrakech.

Ha sido la misma Alejandra, quien mostró su miedo y desesperación en el reportaje de eluniversal.com.mx, afirma que “estamos desesperados, el dinero se nos agota”.

Todo comenzó cuando Alejandra de 29 años acudió a la agencia Local Adventures para contratar un viaje que incluía vuelo a través de Iberia, pero nunca pensó que se complicaría por la presencia de la variante de COVID ómicron.

“Hoy terminaba nuestro viaje, pero ayer por la tarde la agencia nos contactó y nos dijo que Iberia había cancelado nuestro vuelo de regreso. Nos trasladamos al aeropuerto de Marrakech y todos nos dijeron que no había ningún vuelo ni hoy, ni mañana. Estamos varados porque no hay forma de que Iberia nos dé solución. Ellos nos dicen que no nos pueden dar respuesta porque nosotros lo hicimos a través de una agencia”, comentó Alejandra.

Asimismo, comenta desesperada que hasta el momento no les han podido dar solución en la agencia de viajes como en la línea de vuelo, por lo que temen que esto se pueda alargar y se queden más días sin poder hacer nada.

No nos ha podido solucionar porque Iberia cerró todos los vuelos en Marra-kech. En el último contacto, nos dijo que aún no tienen autorización de vuelos desde Marrakech y que por ahora tampoco han autorizado hacer cambios de aeropuertos, no pueden cambiar el vuelo para salir desde Casablanca”, comentó Alejandra.

La pareja, a través de Twitter han buscado pedir ayuda a la embajada de México, quien les informó que aún hay vuelos desde Casablanca, y que es importante que salgan de Marruecos porque el gobierno podría también cerrar definitivamente las salidas aéreas para todos los destinos.

Tenemos mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar y cómo vamos a poder salir. El dinero se nos agota, no sabemos qué va a pasar con el hospedaje después de los dos días (...) estamos un poco desesperados también porque nos urge llegar”, expresa Alejandra.

COVID: Temen quedarse varados y perder su empleo

Yael, pareja de Alejandra también se muestra muy preocupado pues el tiempo corre y la situación se complica y el dinero también ha comenzado a escasear.

Estamos preocupados. Incluso hasta podríamos perder el trabajo. Ahorita, si nosotros nos estamos quedando aquí en Marrakech es por la agencia, no por nuestros ingresos. Tenemos que regresar porque tenemos trabajo. En ningún momento teníamos planeado quedarnos más tiempo que una semana. No sabemos hasta cuándo vamos a poder viajar, porque la embajada dice que sólo ha detectado vuelos hasta el 6 de diciembre”, añade.

La pareja comenta que se han podido contactar con otros mexicanos que están en la misma situación que ellos en Marruecos, por lo que piden el apoyo de las autoridades mexicanas para poder salir lo más pronto del país.

NLD

Las noticias de AM en

Síguenos