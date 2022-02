¿Por qué personas con deficiencia de vitamina D corren más riesgo de morir por COVID?

Israel.- Un estudio encontró un vínculo entre los niveles de vitamina D y la gravedad de la enfermedad por COVID.

El estudio publicado en la revista de salud PLOS One y realizado por investigadores de la Universidad Bar Ilan y el Centro Médico Galilee, en Israel, detalla que los pacientes con deficiencia de vitamina D (menos de 20 ng/mL) tenían 14 veces más probabilidades de tener un caso grave o crítico de COVID que aquellos con más de 40 ng/mL.

"Nos pareció notable y sorprendente ver la diferencia en las posibilidades de convertirse en un paciente grave cuando tiene deficiencia de vitamina D en comparación con cuando no la tiene", expresó al medio local The Times of Israel el Dr. Amiel Dror, médico del Galilee Medical Center y Bar Ilan.

Se destaca que la mortalidad entre los pacientes con niveles suficientes de vitamina D fue del 2,3 por ciento, en contraste con el 25,6 % en el grupo con deficiencia de vitamina D.

El estudio fue realizado durante las dos primeras olas de COVID en Israel antes de que las vacunas estuvieran disponibles.

Vitamina D protegue contra COVID

Meses antes, una investigación realizada en un hospital de Galilea llegó a conclusiones similares sobre el aumento de las posibilidades de enfermarse gravemente o morir con COVID si hay deficiencia de vitamina D.

Los especialistas detallaron que esto se debe a que esta vitamina, que contienen alimentos como palta, germen de trigo, champiñones y algunos pescados, protege y fortalece el sistema inmunológico.

“Lo que estamos viendo cuando la vitamina D ayuda a las personas con infecciones por covid es el resultado de su eficacia para reforzar el sistema inmunológico para hacer frente a los patógenos virales que atacan el sistema respiratorio… Esto es igualmente relevante para Ómicron como lo fue para variantes anteriores”, se detalla en el estudio.

FRG

