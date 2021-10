Estados Unidos.- Debido a la pandemia por COVID, algunas personas se preguntan si es posible salir a pedir ‘dulce o truco’, por lo que te compartimos algunas recomendaciones para cuidar de tus hijos y a ti.

Emily Sickbert-Bennett, experta en enfermedades infecciosas en la Universidad de Carolina del Norte, señaló que pedir ‘dulce o truco’ es una actividad al aire libre, por lo que es más fácil mantener la distancia.

Para evitar que los niños se amontonen en una puerta, la especialista sugiere que los vecinos se coordinen para repartir los dulces.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades afirman que las actividades al aire libre son seguras durante estas vacaciones y piden evitar espacios muy llenos y mal ventilados.

Recomendaciones para salir a pedir 'dulce o truco' durante la pandemia por COVID

Si acude a una fiesta en el interior, la agencia dice que quienes no estén vacunados — incluyendo los menores que aún no pueden recibirla — deben llevar una mascarilla ajustada al rostro, no solo la del disfraz. En zonas donde la tasa de contagio es alta, hasta las personas vacunadas deben emplear cubrebocas en espacios cerrados.

En general, para los niños es seguro tocar el timbre de una casa para recibir dulces porque el coronavirus se transmite fundamentalmente a través de gotitas generadas por la respiración, y el riesgo de infección por contacto con superficies se considera bajo. Pero sigue siendo buena idea llevar desinfectante de manos que puedan utilizarlo antes de comer los dulces.

Para los adultos es importante tener una mascarilla a mano al abrir la puerta para entregar los caramelos.

Probablemente hasta que abra la puerta no sabrá cuánta gente hay, si llevan cubrebocas, qué edad tienen, y cómo de bien mantienen la distancia con usted”, añadió Sickbert-Bennett.

Otra opción si quiere ser más cauto: coloque recipientes de dulces lejos de la puerta principal.

