Los Ángeles, California.- Roque Arreguín tenía 65 años, era originario de Salvatierra, Guanajuato, pero migró a Estados Unidos para darle a su familia una mejor calidad de vida y así fue hasta se contagió de COVI-19 y tras luchar por un mes, ya no resistió; hoy su familia pide ayuda para reunir fondos y darle la sepultura que se merece.

Thania, la hija menor del migrante, compartió al diario La Opinión el calvario que vivió su padre, en la cual incluso se enfrentaron a la escasez de camas en hospitales.

La joven relató que Roque comenzó con síntomas de coronavirus el 12 de diciembre, comenzó como una simple gripa pero los días pasaron y su salud comenzó a deteriorarse.

El COVID-19 afectó sus pulmones, provocándole una neumonía y apenas podía respirar. Su peor batalla contra la enfermedad comenzó ahí.

Los doctores le dieron una medicina y le dijeron que sus pulmones estarían bien, pero tenía neumonía y al subir las escaleras de la casa ya no podía respirar… Sus niveles de oxígeno bajaron demasiado”, contó la hija del migrante originario de Guanajuato.

Los niveles de oxígeno de Roque bajaron hasta 45%, por lo que de inmediato fue llevado al hospital City Terrace, pero ahí la familia se enfrentó a una de las crisis que quejan a varias ciudades del mundo: la escasez de cuartos para pacientes COVID. El hospital solo pudo atender el guanajuatense en una carpa portátil instalada provisionalmente. Lo único que su familia pudo hacer para darle una mejor atención, fue llevarle una cobija.

Mi papá duró una noche en el hospital. A la segunda llamó a la casa porque quería que le llevaran una cobija pues lo tenían en una carpa portátil donde recibían a los enfermos. Mi hermana Sandra le llevó la cobija para que no se muriera de frío”, recordó Thania.

La familia de Roque no quiso dejarlo en la carpa más y al tercer día lo trasladaron a otro hospital en la ciudad de Covina, ahí sí hubo espacio y le asignaron una cama, pero sus doctores les dijeron que lamentablemente ya no había mucho que hacer por él y solo era cuestión de tiempo.

El guanajuatense luchó por un mes contra el COVID-19, hasta que el 13 de enero sus doctores llamaron a su familia y les dijeron que si encontraban pertinente, podían acudir y despedirse; ese mismo día a las 2:25 de la tarde, Roque falleció.

Las hijas y esposa del hombre originario de Salvatierra lo recuerdan como un hombre trabajador, amoros, fanático de la música de The Beatles y de los Dodgers, por lo que quieren darle la sepultura que se merece, pero para ello piden ayuda para recaudar fondos para pagar los gastos funerarios y de ser posible darle el último adiós el 13 de febrero.

Mi papá era mi mejor amigo. Era cariñoso, pero muy calladito… La última cosa que me dijo fue que estaba orgulloso de mí y me dijo que no dejara de estudiar hasta conseguir mi maestría en negocios, y en honor a su memoria lo voy a lograr”, dijo.