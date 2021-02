COVID: Sputnik V fue autorizada por la Cofepris para uso de emergencia en México

CDMX.- La Cofepris autorizó a la vacuna rusa Sputnik V para su uso de emergencia en México.

Argentina y Bolivia son los únicos países en América que han aplicado la vacuna a sus habitantes, a pesar de que no está autorizada todavía por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ni por la Unión Europea.

Este martes, la revista The Lancet publicó que la vacuna rusa tiene una efectividad de 91.6 por ciento en sus manifestaciones sintomáticas. El análisis es validado por expertos independientes.

El resultado fue presumido esta mañana por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell.

Alejandro Macías, ex comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza, respaldó la aprobación de México a la vacuna Sputnik V.

"Me parece que es una buena noticia, el problema que se suscitó en la entrega de Pfizer es que se descarriló todo el programa, esto va a ayudar a cerrar la brecha", dijo en entrevista para Telediario.

El exfuncionario dijo que la publicación de los resultados en la revista The Lancet no era un requisito para su aprobación.

Sin duda que la publicación The Lancet ayudó, pero no es un requisito, no está en la la ley, la ley dice que el comité (de Cofepris) analice los datos y que con los datos disponibles pueda decir que es segura y eficaz", indicó.