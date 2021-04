Colombia.- La familia de un hombre de 59 años decidió sacar a la fuerza su cadáver del hospital después de que presuntamente falleciera por Covid-19, el momento quedó captado en video.

Los hechos se registraron a las afueras del hospital San Rafael, ubicado en el municipio de Fundación, en Magdalena, Colombia, después de que Ramón Eliecer Quintero, perdiera la lucha contra una afección respiratoria con la que batallaba desde hace 14 años.

Según comentó Rosa Katerine Quintero, hija del fallecido, al medio local El Tiempo, el nosocomio diagnosticó que su muerte fue a causa de Covid-19, sin embargo, la familia niega el padecimiento y denuncia que realmente el personal de salud lo dejó morir.

Sí, mi papá murió, como dijeron los médicos, porque el cuerpo se encontraba en estado de descomposición. Yo llegué anoche, al darme cuenta de mi papá y no me dejaron. Me dijeron que pasara a las siete de la mañana, pero me llamaron a las 4:30 a.m. para decirme que mi papá había fallecido”, explicó la mujer.