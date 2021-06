Argentina.- Una abuela y su nieto fallecieron debido al COVID con tres días de diferencia en Argentina.

Según televisa.news, primero falleció María Celia Staffa de Jury, de 78 años, y luego su nieto Agustín Jury, de 25 años, en la ciudad de Oncativo, en la provincia de Córdoba.

Ambos murieron por Coronavirus en el mismo hospital, Luis Pasteur, el primer deceso se reportó el 9 de junio y el segundo el día 12.

Un familiar escribió en Facebook una emotiva despedida para el joven quien ya era papá.

Tantos momentos se me vienen a la memoria, tantos recuerdos, me enseñaste a ser padre a corta edad, tenías tanto para dar y te fuiste, dejas un espacio imposible de llenar para todos los que te amamos, intentamos buscar una explicación pero no existe, tampoco el consuelo.