Argentina.- Solo tenía 34 años y sin antecedentes de enfermedades previas, sin embargo, el COVID la llevó a la muerte. Se trata de Paola Nucci, quien estaba embarazada de cinco meses.

Según Milenio, la mujer era de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.

Paola estaba intubada en un hospital privado tras dar positivo a Coronavirus y acabó con una neumonía bilateral.

Luego de varios días internada, falleció. Su padre Salvador también había enfermado de SARS-CoV-2.

A través de Facebook, el esposo de Paola Nucci publicó un mensaje para decirle adiós.

El hombre despidió a su mujer y a su hijo.

Solo te pido que me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste, te fuiste junto con mi corazón, así que siempre van a estar en mi alma y nunca me voy a olvidar de nada, nunca y siempre vas a estar en mi ser".