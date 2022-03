Hay alerta en China, tras un año, vuelven a registrar muertes por COVID

China. Autoridades de Salud han emitido las primeras alertas, después de que se registraran varios decesos por COVID, ya que desde enero del 2021, no se habían presentado fallecimientos por el virus.

Las muertes, ambas en la provincia nororiental de Jilin, elevan el número de fallecidos por coronavirus en el país a 4.638.

Las dos víctimas eran pacientes de avanzada edad que fallecieron por problemas derivados de sus condiciones médicas previas, explicó Jiao Yahui, funcionario de la Comisión Nacional de Salud, en una conferencia de prensa el sábado. Uno de ellos no estaba vacunado contra el COVID-19, agregó.

La mayoría de las 2.157 nuevas infecciones por transmisión comunitaria reportadas el sábado se registraron en Jilin. La provincia ha instituido restricciones de viaje y se necesita un permiso de la policía para cruzar las fronteras.

En el conjunto del país, desde principios de marzo se han confirmado más de 29.000 positivos.

China ha continuado aplicando una eficaz pero onerosa estrategia de “cero COVID” desde el brote inicial en Wuhan. La política se centra en la realización de pruebas diagnósticas a gran escala yen estrictos confinamientos que prohíben salir de casa hasta que todos los casos nuevos estén en cuarentena o sean localizados mediante el rastreo de contactos.

Italia relaja medidas contra el COVID, vuelven a abrir negocios

Italia, donde la pandemia de COVID-19 estalló por primera vez en Occidente en febrero de 2020, está aliviando muchas restricciones en las próximas semanas, incluidos los requisitos para la mayoría de las vacunas en el lugar de trabajo y el uso de máscaras.

El ministro de Salud, Roberto Speranza, dijo a los periodistas después de una reunión de gabinete el jueves que ya no se requerirá cuarentena para aquellos que entren en contacto con alguien que dé positivo por el coronavirus. Esa es una noticia especialmente buena para los niños, anotó, ya que podrán seguir asistiendo a la escuela en caso de que un compañero de clase dé positivo.

Pero las personas que den positivo aún deberán aislarse.

Con la flexibilización de las reglas de Italia, los trabajadores mayores de 50 años ya no se arriesgarán a la suspensión del trabajo si no están vacunados. En cambio, hasta abril, los trabajadores mayores no vacunados podrán acceder a los lugares de trabajo si dan negativo en la prueba.

Sin embargo, los trabajadores de la salud y los empleados en hogares de ancianos, independientemente de su edad, aún deberán vacunarse hasta fines de 2022.







