Luego de que por COVID en EU se diera a conocer la lista de vacunas aprobadas para entrar a ese país, la Organización Panamericana de Salud (OPS) pidió a los gobiernos no limitar a los ciudadanos por marca de vacuna.

Y es que a partir del 1 de noviembre los viajeros que no tengan las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Jhonson & Jhonson, Moderna, Sinophram o Sinovac, no podrán entrar al país. Es decir, los vacunados con Sputnik V y Cansino no van a poder ingresar a EU.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, llamó también a los ciudadanos a no buscar otras vacunas para ingresar a EU.

COVID en EU: recomidan OPS no buscar otras vacunas

Jarbas Barbosa recomendó a la población a no buscar otras vacunas para ingresar a EU. "entonces no recomendamos vacunar dos veces; esa no es una recomendación".

Alertó que esto puede incrementar la inequidad del acceso a las vacunas.

Esperamos que los países puedan seguir las recomendaciones de la OMS y la OPS y no tengan el certificado de vacunas o la excusa por determinadas vacunas como si fuera un certificado para autorizar la entrada a los países", indicó en referencia a EU.

El director de OPS indicó que la única vacuna que se le puede solicitar a un viajero es contra la fiebre amarilla.

COVID en EU: para ingresar debes mostrar certificado

El gobierno estadounidense determinó que los extranjeros deben mostrar un certificado de inmunización antes de subir al avión. Además de mostrar un test negativo con fecha de no más de 72 horas.

A diferencia de México, EU no ha autorizado la vacuna rusa Sputnik V y la china Cansino.

